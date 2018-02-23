В Беларуси утвержден механизм определения территорий с напряженной ситуацией на рынке труда

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительством определен механизм отнесения районов и городов областного подчинения к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 22 февраля 2018 года №142, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Документом также внесены дополнения в постановление правительства от 31 декабря 2017 года №1053 "О реализации задач социально-экономического развития Республики Беларусь на 2018 год".

В частности, определен перечень территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году. В нем значится 48 городов и районов республики.

Облисполкомам поручено предусмотреть в 2018 году дополнительные средства соответствующих местных бюджетов на реализацию мероприятий в области содействия занятости населения на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда.

Отнесение районов и городов областного подчинения к территориям с напряженной ситуацией на рынке труда на очередной год, согласно утвержденному положению, осуществляется на основании административных данных, ведомственной отчетности и официальной статистической информации по итогам работы за 9 месяцев года, предшествующего очередному.

При этом применяются следующие показатели: уровень зарегистрированной безработицы; доля безработных, ищущих работу 12 и более месяцев, в общей численности безработных; доля работников организаций, которые работали в режиме вынужденной неполной занятости, в среднемесячной численности работников; доля работников организаций, находившихся в целодневном (целосменном) простое, в среднемесячной численности работников. Также учитывается коэффициент напряженности на рынке труда (отношение численности безработных к количеству вакансий) и коэффициент замещения рабочей силы (отношение числа принятых работников к числу уволенных).-0-