В Беларуси в 2017 году зарегистрировано 484 случая заболевания бешенством животных

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заболевания бешенством среди животных в Беларуси в 2017 году снизилось на 16,8% по сравнению с предыдущим годом. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, сообщает БЕЛТА.

Ежегодно в стране регистрируются случаи заболевания бешенством среди животных всех категорий: диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.), домашних (собаки, кошки) и сельскохозяйственных (крупный и мелкий рогатый скот, лошади). Всего в 2017 году было зарегистрировано 484 случая заболевания бешенством животных, что на 16,8% ниже по сравнению с 2016-м. Чаще всего бешенство регистрировалось среди лисиц и домашних животных (собак и кошек), имеющих хозяев. Больше всего таких случаев зарегистрировано в Гомельской и Минской областях.

В организации здравоохранения за оказанием антирабической помощи по поводу укусов, оцарапывания и ослюнения кожных покровов в 2017 году обратились более 20 тыс. человек, из них около 6 тыс. - в возрасте до 18 лет. Аналогичная ситуация отмечалась и в 2016 году. Более 90% обратившихся отмечали контакт с домашними животными.

При этом 500 человек обратились за медпомощью после контакта с животными, у которых бешенство подтверждено лабораторно. Среди бешенных диких животных чаще всего речь шла о лисах, среди домашних - о собаках, имеющих хозяев.

В январе 2018 года в Минске в контакте с больной бешенством собакой породы кане-корсо находились 23 человека. Этот факт расследовали специалисты санэпидслужбы Минска и Минской области. Они работали в тесном контакте с заинтересованными ведомствами и учреждениями. Были проведены все необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия, чтобы не допустить возникновения случаев заболевания бешенством среди людей.

В целом благодаря проводимой работе в Беларуси с 2012 года случаи заболевания бешенством среди населения не регистрировались.

В то же время проблема бешенства в мире не теряет своей актуальности. Это опасное заболевание, которым болеют животные и люди. По данным Всемирной организации здравоохранения, бешенство распространено на территориях большинства стран мира и ежегодно уносит жизни более 50 тыс. человек.-0-