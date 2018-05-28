В Беларуси в этом году планируется открыть 17 учреждений дошкольного образования

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в 2018 году планируется открыть 17 учреждений дошкольного образования. Об этом сегодня журналистам сообщила главный специалист управления социальной, воспитательной и идеологической работы Министерства образования Елена Симакова, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам главного специалиста, в 2017 году более 95% детей 3-6 лет были охвачены дошкольным образованием. "Государством предусмотрено дальнейшее расширение доступности дошкольного образования. В этих целях предусмотрено с 2015 по 2020 год строительство 79 учреждений дошкольного образования, 39 из них уже сданы в эксплуатацию. В этом году планируется сдача 17 учреждений дошкольного образования", - сказала Елена Симакова.

Она отметила, что в Беларуси развитие системы дошкольного образования включает прежде всего сохранение доступности этого уровня образования, совершенствование его качества, а также улучшение здоровьесберегающего процесса в учреждениях дошкольного образования.-0-