В Беларуси в выходные потеплеет

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси в выходные вновь потеплеет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В середине текущей недели скандинавский антициклон понизил температурный режим в Беларуси, но в предстоящие выходные вновь потеплеет", - отметили синоптики.

В пятницу, 13 апреля, погоду в Беларуси будет определять периферия антициклона с центром над Ленинградской областью. Ожидается в основном без осадков. Ночью будет прохладно, температура воздуха утром составит от минус 1 до плюс 5 градусов. Температура воздуха во второй половине дня повысится до 13-18 градусов тепла. В Брестской области будет теплее: ночью 6-9 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до 19-22 градусов.

Юго-западные районы Беларуси в субботу окажутся под влиянием атмосферного фронта. Ночью в некоторых районах Брестской области, а днем преимущественно по юго-западу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит плюс 1-8 градусов, по северо-востоку при ясном небе воздух охладится до нуля - минус 2. Температура воздуха днем будет 13-19 градусов тепла, по югу воздух прогреется до плюс 20-22.

Фронтальный раздел, смещаясь через Беларусь, обусловит в ночь на воскресенье, 15 апреля, на большей части территории, а днем лишь в некоторых районах кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью составит 4-11 градусов выше нуля, днем будет плюс 14-20, по югу местами воздух прогреется до 21-23 градусов.

В понедельник и вторник, 16-17 апреля, погоду будет определять теплая влажная воздушная масса, поступающая с Западной Европы. В некоторых районах не обойдется без кратковременных дождей, возможны грозы. Ночью и утром местами прогнозируется туман. Температура воздуха ночью составит 5-12 градусов тепла, днем ожидается плюс 15-22, в юго-западных районах - 23-24.-0-

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