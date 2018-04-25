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В Беларуси вносятся изменения в закон об охране труда

Общество 25.04.2018 | 14:58
Фото из архива
Фото из архива

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси вносятся изменения в закон об охране труда, документ направлен в Совет Министров и проходит согласование с заинтересованными ведомствами, сообщил начальник управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты Иван Карчевский сегодня на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню охраны труда, передает корреспондент БЕЛТА.

Проект нормативного правового акта размещен на сайте министерства. Он рассмотрен на общественно-консультативном совете при Минтруда. "Вопросы, которые возникали в процессе обсуждения, мы постарались учесть. Надеемся, что уже в июне законопроект будет внесен в Палату представителей Национального собрания и рассмотрен на осенней сессии", - отметил Иван Карчевский.

По его словам, внесение поправок в законодательство связано с изменением подходов к регулированию правоотношений в сфере охраны труда. Акцент надзорной деятельности смещен на профилактические мероприятия и контроль за соблюдением норм безопасности в самих организациях, ограничена возможность проведения проверок.

"Закон дополняется самостоятельной статьей "Контроль должностными лицами организаций за соблюдением требований законодательства об охране труда". Это не новая норма, есть действующее постановление Министерства труда и социальной защиты, которое определяет организационные вопросы. Но с учетом того, что надо этим действиям нанимателя придать законодательную основу, мы прописываем периодичность и виды контроля, кто его осуществляет и так далее", - отметил Иван Карчевский.

В отличие от действующей редакции в законопроекте предоставлена "определенная доля свободы" малочисленным организациям (микроорганизациям и предприятиям сферы услуг). Они будут вправе осуществлять контроль не ежедневно, а не реже одного раза в месяц.

Также вносятся корректировки, связанные с принятием декрета №7 "О развитии предпринимательства". Сохранены те требования, которые должны соблюдаться всеми субъектами без исключения. Статья, регламентирующая безопасность ведения технологических процессов и эксплуатации оборудования, дополнена нормами, определяющими порядок оформления нарядов допусков на выполнение работ повышенной опасности. "На основании нашего закона другие органы госуправления будут при необходимости определять соответствующую форму, если этого требует специфика конкретного вида деятельности", - отметил Иван Карчевский.

Также нововведения вызваны появлением новых видов работ, вводятся две дополнительные статьи - "Охрана труда домашних работников" и "Охрана труда работников-надомников".

Кроме того, в закон внесены небольшие правки в связи с изменениями в указ о страховой деятельности и другие нормативные правовые акты.-0-

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Теги
Беларусь, законодательство, Министерство труда и соцзащиты, охрана труда
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