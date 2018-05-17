В Беларуси впервые пройдет конкурс мастеров резьбы по дереву

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский конкурс - пленэр мастеров резьбы по дереву "Перевоплощение дерева" пройдет впервые с 22 по 29 июня на базе ОАО "ФанДОК" в Бобруйске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

"Конкурс проводится с целью развития традиций, повышения значимости и престижности профессии резчиков по дереву, поддержки их творческой активности, привлечения внимания к отрасли, выявления и поддержки талантливых мастеров, развития экологического туризма и активного образа жизни. Организаторы конкурса рассчитывают выявить ярких, самобытных мастеров художественной резьбы по дереву, чтобы поддержать их и помочь в развитии", - отметили в пресс-службе.

К участию в конкурсе приглашаются постоянные работники организаций концерна "Беллесбумпром" и лесного хозяйства, ученики и студенты творческих специальностей. Могут быть допущены и мастера резьбы по дереву, работающие самостоятельно либо в организациях других отраслей. Заявки на участие принимаются до 6 июня.

Определены номинации конкурса: "Садово-парковая скульптура и (или) скамейка", "Скоростная скульптура (и (или) скамейка) бензопилой", а также "Мастер "Золотые руки". Работы будут оцениваться по ряду критериев: сложность и законченность работы, оригинальность идеи, художественный уровень произведения.

Организаторами конкурса выступают Белорусский профсоюз работников леса и природопользования, концерн "Беллесбумпром" и ОАО "ФанДОК".-0-