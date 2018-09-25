Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
25 сентября 2018, Вт
+6°C
Переменная облачность EUR 2.4488
USD 2.082
RUB 3.1507
Главное
Александр Лукашенко и Игорь Шуневич О бытовых преступлениях, миграции и "Динамо" - Лукашенко принял с докладом Шуневича
Президент
В Беларуси обсуждается вопрос увеличения численности пограничников
Президент
Беларусь и Россия подписали прогнозные балансы поставок на 2019 год молока и мяса
Экономика
"Евроопт" открыл 100-й магазин на селе
Общество
Беларусь в январе-июле увеличила экспорт туристических услуг на 17,5%
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
ЕС намерен утвердить новый режим санкций за применение химоружия
08:22 В мире
Гонщиков из четырех стран соберет в Осиповичах Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу
08:18 Спорт
Арина Соболенко победила украинку Элину Свитолину на турнире в Китае
08:11 Спорт
Продукты пчеловодства и украшения из камня предложит "Слуцкі кiрмаш"
08:08 Регионы
В США грузовой поезд упал в реку с обрушившегося моста
07:59 В мире
КНДР предлагает создать международно-правовую систему для снятия экономических санкций США
07:51 В мире
Власти Италии ужесточают миграционную политику
07:37 В мире
Почетное звание "Дитя мира" присвоят 30 новорожденным в Гомеле
07:27 Регионы
В Беларуси вступили в силу новые правила охоты
07:18 Общество
"Белкнига" открывает в Бобруйске новый магазин
07:07 Регионы
Картина дня: увеличение численности пограничников, рост резидентов ПВТ и маршрут по следам Язепа Дроздовича
07:00 Общество
Самой оптимистичной нацией признаны китайцы
01:05 Калейдоскоп
Замки из "Игры престолов" станут доступны для посещений
00:35 Калейдоскоп
Шесть человек погибли в Индии в вооруженных конфликтах
00:10 В мире
В Индийском океане спасли участника кругосветной регаты
23:40 В мире
Лука Модрич признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
23:10 Спорт
В Лондоне нашлось письмо Галилея, из-за которого его обвинили в ереси
23:00 Калейдоскоп
Шуневич обратился к Президенту с просьбой о создании комитета по подготовке к чемпионату мира по хоккею 2021 года
22:43 Общество
Мастер спорта по подводной охоте Андрей Турухано погиб на Кипре
22:15 В мире
Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук выйдет в российский прокат
21:56 Культура
Все новости
Темы
Чемпионат Беларуси по футболу-2018 Чемпионат Беларуси по футболу-2018
Отопительный сезон Отопительный сезон
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Уборочная кампания Уборочная кампания
Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси Безвизовый режим для иностранцев в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Беларуси вступили в силу новые правила охоты

Общество 25.09.2018 | 07:18
Фото из архива
Фото из архива

В этом году был принят указ №112, которым утверждены новые правила охоты и урегулированы вопросы ведения охотничьего хозяйства. Изменения касаются перечня охотничьих животных и приобретения охотничьих путевок, аренды угодий, создания вольеров для передержки животных. Указом также предусматривается проведение эксперимента по закреплению угодий за первичными организационными структурами Белорусского общества охотников и рыболовов. Основные положения документа вступили в силу с 25 сентября. Об изменениях в правилах и других нововведениях рассказал корреспонденту БЕЛТА консультант отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Виталий Бондаревич.

Как изменились правила охоты

В соответствии с новыми правилами, отметку об уплате госпошлины за право на охоту не требуется проставлять в государственном лесохозяйственном учреждении. Достаточно иметь при себе квитанцию или карт-чек в электронном виде или на бумажном носителе.

В новой редакции правил конкретизирован перечень организаций, где можно получить государственное удостоверение на право охоты. Это УП "Белгосохота" и государственные лесохозяйственные учреждения, подчиненные Минлесхозу. Для получения удостоверения нужно сдать специальный экзамен. Одно из нововведений в правила - разрешение присутствовать на охоте в качестве загонщиков лицам, достигшим 18 лет, которые не имеют госудостоверения на право охоты. "Многие молодые люди, желающие стать охотниками, хотели бы посмотреть, что это такое. Мы учли это предложение общественности", - отметил Виталий Бондаревич.

В документе также обозначено, что коллективная охота должна осуществляться под руководством назначенного пользователем охотничьих угодий человека. Руководитель охоты - должностное лицо пользователя охотугодий или охотник со специальной профессиональной подготовкой и опытом охоты не менее пяти лет.

Также в правилах прописаны случаи, когда охотникам при проведении охоты в присутствии должностного лица - пользователя охотничьих угодий - разрешается перевозка разряженного незачехленного оружия (кроме населенных пунктов).

Документом конкретизируются отдельные термины, используемые в охотохозяйственной деятельности, систематизируются таксы для определения размера вреда, причиненного окружающей среде, устанавливаются новые формы необходимых для охоты документов и упрощается порядок их заполнения.

Охотничьи животные

Указом включены в перечень охотничьих животных гоголь, свиязь и белая большая цапля. Также изменился порядок исчисления срока весенней охоты: вместо 28 календарных дней - 28 дней непосредственно охоты. Изменилось и время, когда весенняя охота запрещена: раньше запрет действовал с 11.00 до 18.00, со вступлением указа в силу - с 12.00 до 18.00. Согласно новым правилам, весенний сезон охоты на гусей и уток по охотничьим турам длится со второй субботы марта по второе воскресенье мая. "Изменены и сроки охоты на бобра, выдру: теперь на них можно охотиться и в темное время суток ружейным способом в присутствии должностного лица пользователя охотугодий", - добавил консультант отдела охотничьего хозяйства.

Постановлением Минлесхоза №18 изложен в новой редакции порядок учета численности охотничьих животных пользователями охотугодий, местными исполнительными и распорядительными органами или специально уполномоченными юридическими лицами. Изменения внесены с целью уменьшения документооборота. Учет проводится для нормируемых видов охотничьих животных и волка - ежегодно; глухаря и тетерева при планировании их изъятия - в весенний период на токах в год, предшествующий планированию; трофейных самцов оленя благородного при планировании их изъятия - во время гона на его участках в год, предшествующий планированию; ненормируемых видов охотничьих животных (за исключением волка) - один раз в четыре года.

Путевки

В соответствии с указом, все охотпользователи Беларуси должны начать продажу путевок через интернет до 1 января 2019 года. Как отметил Виталий Бондаревич, эта услуга пользуется большим спросом.

Кроме того, постановлением Минлесхоза №20 изложен в новой редакции порядок реализации охотничьих путевок, за исключением продающихся через интернет. Путевки реализуются охотникам пользователем угодий, его вышестоящей организацией или другой организацией. Путевки для охоты на волка, лисицу, енотовидную собаку, серую ворону, сороку, баклана, серую и белую большую цаплю продаются только пользователем охотугодий. То же самое касается разрешения на добычу охотничьего животного и охотничьих путевок к ним.

Разрешения и путевки вместе с наличной выручкой, полученной от их реализации, руководитель охоты возвращает пользователю угодий в установленные им сроки, но не позднее 7 календарных дней после их закрытия или истечения срока действия.

Аренда угодий

Указ №112 упрощает предоставление в аренду охотничьих угодий. Теперь юридическому лицу достаточно подать заявление и пройти определенную процедуру. Увеличивается и минимальный срок аренды охотничьих угодий - до 20 лет (раньше было до 10 лет). Также документ определяет список оснований для отказа в предоставлении охотугодий: наличие в заявлении недостоверных сведений, обращение, когда еще не истек срок в один год со дня расторжения договора по инициативе облисполкома или по решению суда, а также несогласование Минлесхозом или областным комитетом Минприроды проекта решения о предоставлении в аренду. Облисполком или райисполком по его поручению обеспечивает за счет средств местного бюджета разработку и согласование биолого-экономического обоснования, стоимость которого включается в цену объектов торгов. Размер арендной платы определяется облисполкомом.

Среди других новаций - из списка административных процедур исключена аккредитация на право ведения охотничьего хозяйства.

Документом упрощена и процедура получения участков для вольеров. Создавать вольеры для передержки и охотничьи вольеры можно будет на землях лесного фонда на основании решения местного исполнительного органа - райисполкома - и по согласованию с землепользователями без изъятия земельного участка. Согласно указу, вольеры для передержки создаются на срок до полутора лет на общей площади не более 20 га, охотничьи вольеры - до 15 лет на общей площади более 100 га. Эти сроки могут быть продлены в порядке, установленном Советом Министров.

Эксперимент по закреплению охотников за угодьями

"Эксперимент пройдет в 2018-2020 годах в 12 районах Беларуси - по два в каждой области", - рассказал Виталий Бондаревич. В этот период первичные оргструктуры БООР на закрепленных за ними охотничьих угодьях будут выполнять биотехнические, охранные и другие мероприятия для увеличения численности охотничьих животных. Цель эксперимента - вовлечение белорусских охотников в ведение охотничьего хозяйства на конкретной территории.

В соответствии с постановлением Совета Министров №493, участниками эксперимента будут охотники - члены первичной оргструктуры БООР, имеющие билеты охотника и рыболова, независимо от места их жительства или места работы, которые согласились с условиями проведения эксперимента и заключили договор на срок по 31 декабря 2020 года. С членов первичной оргструктуры БООР, заключивших договор и выполняющих его условия, не будут взимать плату за охотничьи путевки.

"Если результаты эксперимента будут положительными, тогда в указ будут внесены изменения, позволяющие внедрить данную методику ведения охотничьего хозяйства по всей стране", - пояснил консультант отдела охотничьего хозяйства. Минлесхозу совместно с БООР поручено проанализировать результаты эксперимента и внести предложения в Совет Министров до 1 февраля 2021 года.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Министерство лесного хозяйства, охота
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Культура
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4488 BYN 2.448 BYN 2.455 BYN
USD
2.082 BYN 2.081 BYN 2.087 BYN
RUB
3.1507 BYN 3.145 BYN 3.155 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Минспорта о том, что делать пострадавшим от "Натали Турс" людям
Все видео

Фотоновости

Рахманов встретился с армянскими парламентариями
Все фото

Инфографика

Шкала цветовых уровней опасности погоды Цветовая индикация для предупреждения населения о сложных погодных условиях и чрезвычайных ситуациях широко используется в мире.
Вся инфографика
Президент
Во время встречи Лукашенко поручил встряхнуть всю систему потребкооперации в Беларуси
Госнаград удостоены 32 сотрудника органов внутренних дел
Орденом Матери награждена 131 жительница Беларуси
Политика
Во время встречи Белорусские и армянские парламентарии намерены развивать региональное сотрудничество
ПА ОБСЕ высоко ценит конструктивную позицию Беларуси - Георгий Церетели
В Беларуси ожидают с визитом Президента Азербайджана
Экономика
Во время встречи Беларусь заинтересована в новых совместных проектах с Индией - Мясникович
Беларусь ограничивает ввоз овец и коз из Московской и Тульской областей из-за оспы
Беларусь и Россия подписали прогнозные балансы поставок на 2019 год молока и мяса
Происшествия
Фото УНиПТЛ УВД Могилевчанин хранил дома более 2,5 кг марихуаны
В Заславле загорелись ясли-сад: эвакуировали 139 детей
Экс-начальник Молодечненского горрайотдела по ЧС приговорен к трем годам с отсрочкой
Регионы
Свое дело в сфере услуг может быть успешным и в сельской местности - индивидуальный предприниматель
Продукты пчеловодства и украшения из камня предложит "Слуцкі кiрмаш"
Почетное звание "Дитя мира" присвоят 30 новорожденным в Гомеле
Спорт
Лука Модрич. Фото AP Лука Модрич признан лучшим футболистом мира по версии ФИФА
Гонщиков из четырех стран соберет в Осиповичах Кубок Беларуси по мотоциклетному кроссу
Арина Соболенко победила украинку Элину Свитолину на турнире в Китае
Технологии
Фото из архива Ученые разработали виртуальный тур по заповедным территориям Беларуси
Почему хорошие IaaS-провайдеры не строят собственные ЦОД
Белтелерадиокомпания запускает три мобильных приложения
Культура
РЕПОРТАЖ: По следам вечного путешественника Язепа Дроздовича
Фильм "Хрусталь" Дарьи Жук выйдет в российский прокат
Олейник о детской мечте и твердом намерении достигнуть целей
В мире
Фото pravda.ru Власти Италии ужесточают миграционную политику
ЕС намерен утвердить новый режим санкций за применение химоружия
В США грузовой поезд упал в реку с обрушившегося моста
Калейдоскоп
Фото 24СМИ Новые "Елки" станут последней частью новогодней саги
Самой оптимистичной нацией признаны китайцы
Замки из "Игры престолов" станут доступны для посещений
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
ОРША: новое время древнего города
Время первых
Первым был Комарин
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия