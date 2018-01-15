В Беларуси выбрали лучших пишущих о науке журналистов

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальная академия наук Беларуси подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2017 года в средствах массовой информации, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе НАН.

Конкурс проводился в восьмой раз по четырем номинациям: "Лучшая публикация", "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении", "Лучшее представление достижений НАН в сети Интернет" и "Лучшая публикация в научно-популярном издании". По каждой из номинаций присуждены три премии. В конкурсе приняли участие как профессиональные журналисты, так и непрофессиональные авторы. Всего было представлено более 175 работ 76 авторов.

Постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси решено присудить премии конкурса в номинации "Лучшее представление достижений НАН Беларуси в сети Интернет": корреспонденту УП "БелТА" Валерии Гавриловой - за цикл материалов о достижениях ученых НАН Беларуси; редактору сайта bel.sputnik.by корреспондентского пункта агентства "Россия Сегодня" в Беларуси Станиславу Андросику - за цикл материалов о роли ученых НАН Беларуси в развитии гуманитарных наук; специальному корреспонденту газет "Минский курьер" и "Вечерний Минск" УП "Агентство "Минск-Новости" Ольге Поклонской - за цикл материалов о вкладе ученых НАН Беларуси в развитие белорусской науки.

В номинации "Лучшая публикация в научно-популярном издании" победителями стали: заведующая отделом научно-практического журнала "Белорусское сельское хозяйство" Лилия Крапивина - за цикл статей о роли ученых Национальной академии наук Беларуси в повышении эффективности аграрно-промышленного комплекса страны; специальный корреспондент научной, производственно-практической газеты "Навука" Валентина Копытко (Леснова) - за цикл статей в газете "Навука"; обозреватель журнала "Беларуская думка" УП "БелТА" Снежана Михайловская - за цикл материалов о достижениях ученых Национальной академии наук Беларуси в журнале "Беларуская думка".

В номинации "Лучшая публикация" жюри присудило победу: специальному корреспонденту газеты "Советская Белоруссия" Юлии Василишиной - за цикл статей о вкладе ученых НАН в развитие белорусской науки; заместителю редактора отдела газеты "Мінская праўда" Наталье Еремич и специальному корреспонденту газеты "Мінская праўда" Юлии Гавриленко - за цикл статей о достижениях ученых НАН Беларуси; заведующему отделом - ответственному секретарю газеты "Голас Радзімы" Ивану Ждановичу - за цикл статей о роли белорусской науки в жизни общества.

В номинации "Лучший сюжет (программа) на радио и телевидении" победителями стали: корреспондент специального отдела редакторов главной дирекции подготовки телепрограмм генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Инга Белова, а также исполнительный продюсер главной дирекции телеканала "НТВ - Беларусь" генерального продюсерского центра Белтелерадиокомпании Екатерина Бирецкая - за цикл телевизионных программ "Наукомания" на телеканале "Беларусь 3"; корреспондент ЗАО "Столичное телевидение" Ольга Коршун - за цикл телевизионных сюжетов в информационных программах телеканала СТВ; корреспондент специального отдела корреспондентской сети главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании Антонина Станкевич, обозреватель отдела политических обозревателей главной дирекции "Агентство телевизионных новостей" Белтелерадиокомпании Алексей Мартиненок - за цикл фильмов хроникально-документального сериала "Дело жизни" на телеканале "Беларусь 1".-0-