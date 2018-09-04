В Беларуси выпустили первую "карту бегуна" Минского полумарафона

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси появилась первая "карта бегуна". Ее выпустил и бесплатно раздаст всем участникам Минского полумарафона Банк Москва-Минск, платиновый партнер призового фонда самого массового в стране забега.

Карта получила мотивирующее название "Давай-давай" и отличается красочным дизайном - изображением бегущего человечка. Карточка при этом золотая - выпущена ограниченным тиражом на платформе Visa Gold. Она позволяет экономить и зарабатывать все тем, кто занимается спортом.

Получить "карту бегуна" может любой желающий - как в отделении, так и в промозоне банка во время Минского полумарафона. Кроме того, всем его участникам еще во время регистрации достанется сертификат на мгновенный бесплатный выпуск "марафонской" карточки.

Карта Минского полумарафона позволяет снизить расходы на активные увлечения. Так, с каждой покупки спортивных товаров и услуг на счет возвращается 1,5% денег. При остальных расходах кешбэк составляет 0,75%. Кроме того, можно получать скидки в сети партнеров: спортивных магазинах, медицинских центрах и тематических разделах крупных интернет-магазинов. Держателям также доступны скидки и бонусы по программе Visa Premium Offers.

Картой можно свободно платить в любой точке мира и интернете. Выпускают ее бесплатно, а положить деньги на счет можно через ЕРИП без комиссии. Есть только плата за обслуживание "голда" - ровно 2 рубля в месяц.

"Карта выпущена не только для бегунов, но и для всех, кому интересен здоровый образ жизни. Поскольку банку небезразличен спорт и он активно участвует во всех его проявлениях, то решил сделать подарок участникам Минского полумарафона и всем неравнодушным. Предполагается, что владеть "беговой картой" будет не только выгодно, но и престижно, ведь это указывает на принадлежность к растущему сообществу любителей бега", - объяснили суть идеи в Банке Москва-Минск.

Кроме того, Банк Москва-Минск выпустил к Минскому полумарафону "беговой" вклад. А еще - запустил в Telegram веселый стикерпак, предложив расшевелить марафонца Ленни.-0-