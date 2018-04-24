В Беларуси высажено около 25,7 млн деревьев за Неделю леса

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 25,7 млн деревьев высажено в Беларуси во время акции "Неделя леса", которая прошла с 14 по 21 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Общая площадь создания лесных культур превысила 6,7 тыс. га. Основными лесообразующими породами стали сосна и береза.

В этом году акция "Неделя леса" прошла уже в 11-й раз. В мероприятии традиционно активное участие принимают представители бизнеса, общественных организаций, спортивных объединений, школ. Акцию широко поддерживают руководители различных министерств и ведомств, контролирующих органов, депутатский корпус. Принять участие в акции мог каждый желающий. Для этого достаточно было обратиться в ближайший лесхоз или лесничество, где волонтерам выдавали необходимый инвентарь и посадочный материал. В нынешнем году лесохозяйственные учреждения организовали работы на 2,8 тыс. объектах. Помимо посадки леса граждане смогли поучаствовать в уборке мусора, благоустройстве мест массового отдыха. В ходе акции к весенне-летнему сезону был подготовлен 221 объект.

Последний день акции в нынешнем году совпал с проведением республиканского субботника. Если за рабочую неделю к акции присоединились 52 тыс. белорусов, то в ее заключительный день посадкой леса и уборкой мусора в лесном фонде занялись еще 31,2 тыс. специалистов лесного хозяйства. Таким образом, в лесовосстановлении и наведении порядка приняли участие свыше 83 тыс. человек. Заключительный день акции поддержало своим участием также руководство Совета Министров, Комитета государственного контроля, Государственного секретариата Совета безопасности, Министерства информации, Министерства иностранных дел и других ведомств.

"Министерство лесного хозяйства выражает слова благодарности всем неравнодушным белорусам, которые приняли участие в акции", - отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, Неделя леса-2018 была приурочена к Году малой родины и посвящена восстановлению лесов, поврежденных в результате массового распространения насекомых-вредителей в 2017 году. Главной целью мероприятия стало привлечение широкого внимания общественности к проблемам лесного фонда, популяризация бережного отношения к одному из главных природных ресурсов страны, усиление экологической, экономической и социальной роли лесов.-0-