В Беларуси за I полугодие к ответственности за воинские преступления привлечены 28 человек

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за первое полугодие 28 человек привлечены к уголовной ответственности за воинские преступления, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Верховного суда.

По ст.443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности) осуждены 16 человек, по ст.455 УК (злоупотребление властью, превышение власти либо бездействие власти) - 12 человек.

По результатам рассмотрения уголовных дел по ст.443 УК лишение свободы назначено пяти фигурантам (к двум из них применили отсрочку исполнения наказания, к одному - условное неприменение наказания). К ограничению свободы приговорили шесть человек, к аресту - пять. Что касается уголовных дел по ст.455 УК, наказание в виде лишения свободы назначено пяти фигурантам, к четырем из них применена отсрочка. Ограничение свободы получили пять человек, арест - двое.

Сейчас в производстве судов республики находится 12 уголовных дел о неуставных взаимоотношениях в Вооруженных Силах, обвиняемыми проходят 19 человек.

В пресс-службе добавили, что за весь 2017 год были вынесены приговоры в отношении 31 человека, обвиняемого в совершении воинских преступлений. Составы аналогичны - ст.443 и 455 УК.-0-