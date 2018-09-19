В Беларуси заработали почтоматы: забрать посылку станет проще

Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
19 сентября 2018, Ср
+24°C
Малооблачно EUR 2.4584
USD 2.1028
RUB 3.1371
Главное
На выставке Лукашенко показали белорусские ратраки, лыжероллеры и пианино
Президент
Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры - Кочанова
Общество
Беларусь и Сбербанк обсуждают перспективные совместные проекты
Экономика
Квартиру от "Евроопт" выиграла работник скорой помощи, а два внедорожника из пяти - покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла"!
Общество
Стратегию активного долголетия разработают в Беларуси
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Щеткина примет участие во втором Евразийском женском форуме в Санкт-Петербурге
15:49 Общество
Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь 1 тыс. л спирта
15:43 Происшествия
Беларусь планирует получить доступ к базе Международного центра научной и технической информации
15:36 Общество
БЕЛТА и музей истории ВОВ начинают совместный проект "Партизанская летопись"
15:34 Общество
В Малайзии из-за отравления поддельным алкоголем погиб 21 человек
15:27 В мире
Дарья Домрачева попробует свои силы в каратэ
15:26 Спорт
Беларусь и Пакистан создают совместный университет прикладных квалификаций
15:25 Общество
Беларусь и Сбербанк обсуждают перспективные совместные проекты
15:24 Экономика
В Беларуси будет внедрена система контроля качества предоставления соцуслуг
15:20 Общество
Одному из фигурантов дела о подпольном борделе в Боровлянах предъявлено обвинение
15:08 Происшествия
Гол форварда минского "Динамо" Куинтона Хаудена вошел в топ-10 игровой недели КХЛ
15:03 Спорт
Операцию "Фильтр" проведут на дорогах Гродненской области
15:01 Регионы
Фестиваль азербайджанской культуры и индийский праздник пройдут 22-23 сентября в Минске
14:58 Культура
Мингорисполком и облисполкомы проведут 22 сентября прямые телефонные линии
14:52 Общество
Центр изучения Беларуси открылся в Аньхойском университете в Китае
14:47 Общество
Форум "Беларусь туристическая" успешно прошел в китайском Нанкине
14:41 Общество
В общей структуре преступлений в Беларуси на долю совершенных в IT приходится 5%
14:41 Происшествия
В Верхнедвинском районе беременная женщина после ДТП потеряла ребенка
14:33 Происшествия
Средние города должны быть центрами развития промышленности, образования и культуры - Кочанова
14:29 Общество
Шторм "Али" обрушился на Ирландию: обесточено 140 тыс. домов, погибла женщина
14:26 В мире
Все новости
Темы
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Содействие занятости населения Содействие занятости населения
Чемпионат КХЛ-2018/2019 Чемпионат КХЛ-2018/2019
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Заседание контактной группы по Украине Заседание контактной группы по Украине
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

В Беларуси заработали почтоматы: забрать посылку станет проще

Общество 19.09.2018 | 13:50

"Белпочта" официально запустила в эксплуатацию почтоматы. Теперь получить международную посылку можно без очередей в любое удобное время. Как пользоваться новыми устройствами и в чем плюсы для клиентов, показали сегодня в одном из самых современных отделений почты на пр.Победителей, 123.

Сегодня почтоматы работают во многих странах, в том числе соседних - в России и странах Балтии. В Беларуси этот опыт изучали и решили, что такое устройство тоже будет востребовано у клиентов. После тестовых испытаний началась эксплуатация 20 таких устройств самообслуживания: 11 в столице, по одному в каждом областном центре, а также в Орше, Лиде, Борисове и Бобруйске.

Как это работает, поясняет начальник управления технического и сетевого взаимодействия "Белпочты" Алексей Цвирко. Попадет посылка в почтомат или нужно будет забрать ее на почте, решает сам клиент. Для перенаправления посылки в любой из почтоматов клиенту надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Белпочты" и один раз пройти идентификацию в ближайшем к почтомату отделении почтовой связи (нужно будет предъявить паспорт или водительское удостоверение).

"Если человек регулярно получает международные почтовые отправления из зарубежных инернет-магазинов или от родственников за рубежом, скорее всего, клиент пользуется услугой перенаправления. Как только посылка получила номер, по которому ее можно отслеживать, посылка может быть перенаправлена. У клиента в личном кабинете на сайте "Белпочты" появится дополнительное меню "Почтоматы". Он сможет увидеть их адреса и перенаправить посылку в почтоматы", - поясняет Алексей Цвирко.

Важный нюанс - это надо сделать до прохождения таможенного контроля.

После перенаправления курьер доставит посылку в почтомат.

О том, что можно забрать посылку, клиента оповестят SMS или письмом на электронную почту, указанными при регистрации в личном кабинете. В уведомлении будет код, который откроет ячейку, и срок нахождения посылки в почтомате (3 суток - 72 часа с момента доставки).

В удобное для себя время клиент может прийти и получить посылку самостоятельно, не заходя в отделение почты. Кстати, у ячеек нет номеров. В какую из них попадет ваша посылка, определяет оператор, и это будет зависеть от габаритов почтового отправления. Предусмотрены ячейки трех типов, при этом стоит учитывать: максимальные габариты - 50*40*39 см, максимальная нагрузка на полку - 30 кг, если посылка тяжелее, в почтомат ее не поместят.

Большинство почтоматов, которые работают сейчас, установлены возле отделений связи, но в принципе их могут размещать в торговых центрах или других местах. Если посылка платная (есть наложенный платеж, таможенные сборы и т.д.), на экране появится информация о сумме, которую нужно оплатить.

Сделать это можно только с помощью банковской карточки - от налички отказались осознанно и сделали ставку на безналичные платежи, поясняет Алексей Цвирко. После оплаты ячейка автоматически откроется - посылку можно забрать. По желанию клиента почтомат напечатает чек.

Если в течение 72 часов никто не пришел за посылкой, курьер забирает ее и передает в ближайшее отделение связи. О том, где теперь забрать посылку, клиента проинформируют опять же по SMS или электронной почте.

"Клиенты во время тестового периода оценили удобство почтоматов и активно ими пользовались - причем не только в Минске, но и областях. Уже на первом этапе мы видим, что в перспективе почтоматов станет больше. Это удобно для людей и экономически выгодно для "Белпочты", - отметил Алексей Цвирко.

Все почтоматы выполнены в синем и оранжевом цветах. Доступно обслуживание на белорусском, русском и английском языках.

В "Белпочте" говорят, что устройствам не страшны перепады температур - они корректно работают при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов. На каждом устройстве - по три камеры наблюдения, у ячеек антивандальные замки. Сегодня один почтомат - это шесть шкафов по 9 ячеек в каждом. Но по сути почтомат собирается по принципу конструктора, число ящиков может быть любым.

В перспективе сеть почтоматов хотят расширять с учетом развития интернет-торговли. То есть интернет-магазины тоже могли бы передавать клиентам покупки через почтоматы. Это поможет упростить "последнюю милю", т.е. саму доставку товара покупателю. Владельцы интернет-магазинов сокращают расходы на собственную курьерскую службу, а клиенты получают удобный сервис. Стоимость доставки станет ниже. Соответственно, для конечного потребителя товар окажется девешле. Этим путем пошли, например, в Польше, Литве, Эстонии, России. "Белпочта" тоже готова брендировать ячейки и сдавать их в аренду интернет-магазинам.

Сейчас почтоматы только выдают посылки, но в будущем смогут и принимать. Вся программная начинка для этого уже предусмотрена в действующих устройствах. Единственный вопрос в действующем законодательстве, которое требует взвешивать их перед отправкой. Впрочем, этот вопрос тоже обещают отрегулировать.-0-

Фото Оксаны МАНЧУК

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
Беларусь, почта
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4584 BYN 2.454 BYN 2.464 BYN
USD
2.1028 BYN 2.1 BYN 2.106 BYN
RUB
3.1371 BYN 3.131 BYN 3.142 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко объяснил назначение Вовка на новую должность
Все видео

Фотоновости

Румас встретился с представителями Сбербанка
Все фото

Инфографика

Специальные виды зимней техники В соответствии с поручением Президента Беларуси ОАО "МТЗ" для подготовки лыжероллерных трасс выпустило опытные образцы ратрака ("Беларус МСУ-108"), снегоуплотнительных машин ("Беларус МСУ-622"), льдозаливочной машины ("Беларус МЛ-428").
Вся инфографика
Президент
Во время назначения Лукашенко рассмотрел кадровые вопросы
Лукашенко направил соболезнование Президенту Филиппин в связи с последствиями циклона "Мангхут"
Опыт Финляндии в лучших секторах экономики надо перенести в Беларусь - Лукашенко
Политика
Фото МИД МИД Беларуси и Кубы рассмотрели вопросы обмена визитами на высшем и высоком уровнях
Очередной раунд переговоров по урегулированию ситуации на востоке Украины стартовал в Минске
Визит американских конгрессменов в Беларусь может состояться до конца года - Андрейченко
Экономика
Академия бизнеса EY и отдел по работе с персоналом EY (СНГ) - в числе победителей самой престижной в мире премии в сфере развития кадров - ATD BEST 2018!
Беларусь и Сбербанк обсуждают перспективные совместные проекты
Доллар и евро на торгах 19 сентября подешевели, российский рубль подорожал
Происшествия
Фото из архива Стали известны новые подробности погони ГАИ за легковушкой в Минске
Двое жителей Молодечно пытались незаконно ввезти в Беларусь 1 тыс. л спирта
Одному из фигурантов дела о подпольном борделе в Боровлянах предъявлено обвинение
Регионы
Наталья Кочанова. Фото из архива Кочанова: знания и опыт Вовка помогут вывести промышленность Витебской области на достойный уровень
Операцию "Фильтр" проведут на дорогах Гродненской области
На строительство дорог в индивидуальной застройке Минского района в 2018 году выделено около Br8 млн
Спорт
Лионель Месси. Фото "Барселоны" Футболисты ПСВ крупно уступили "Барселоне" в первом матче Лиги чемпионов
Дарья Домрачева попробует свои силы в каратэ
Гол форварда минского "Динамо" Куинтона Хаудена вошел в топ-10 игровой недели КХЛ
Технологии
Во время церемонии открытия Крупнейший в мире производитель микросхем начинает масштабное сотрудничество с ПВТ
Sony возродила известную игровую консоль PlayStation
У телеканала ОНТ появится собственное мобильное приложение
Культура
Фото из архива Показы лучших картин "Беларусьфильма" начинаются в минском кинотеатре "Пионер"
Фестиваль азербайджанской культуры и индийский праздник пройдут 22-23 сентября в Минске
Naviband выпустила клип на свою первую песню на украинском языке
В мире
Фото Reuters КНДР решила демонтировать ракетный полигон
В Малайзии из-за отравления поддельным алкоголем погиб 21 человек
Шторм "Али" обрушился на Ирландию: обесточено 140 тыс. домов, погибла женщина
Калейдоскоп
Фото kino-kingdom.com Первый трейлер фильма "Капитан Марвел" появился в сети
Два ресторана в Париже устроили необычную футбольную акцию
Disney снимет телесериалы про Локи и Алую ведьму с Томом Хиддлстоном и Элизабет Олсен
Все круглые столы
Круглый стол Игорь Старовойтов,
Виталий Шилов,
Анатолий Дашко,
Елена Манкевич,
Нина Наумович 12 сентября Что и почему нужно менять в Трудовом кодексе Круглый стол Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович 30 августа Медицинская этика. Теория и практика Круглый стол Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак 17 августа Какие реформы нужны туристической отрасли Круглый стол Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок 14 августа История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси Круглый стол Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев 13 июня Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Газета 7 дней
Привычка учиться
Мастер
НеуДАЧНЫЕ истории, или Электроприборы в помощь, а не на беду
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия