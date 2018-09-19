В Беларуси заработали почтоматы: забрать посылку станет проще

"Белпочта" официально запустила в эксплуатацию почтоматы. Теперь получить международную посылку можно без очередей в любое удобное время. Как пользоваться новыми устройствами и в чем плюсы для клиентов, показали сегодня в одном из самых современных отделений почты на пр.Победителей, 123.

Сегодня почтоматы работают во многих странах, в том числе соседних - в России и странах Балтии. В Беларуси этот опыт изучали и решили, что такое устройство тоже будет востребовано у клиентов. После тестовых испытаний началась эксплуатация 20 таких устройств самообслуживания: 11 в столице, по одному в каждом областном центре, а также в Орше, Лиде, Борисове и Бобруйске.

Как это работает, поясняет начальник управления технического и сетевого взаимодействия "Белпочты" Алексей Цвирко. Попадет посылка в почтомат или нужно будет забрать ее на почте, решает сам клиент. Для перенаправления посылки в любой из почтоматов клиенту надо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте "Белпочты" и один раз пройти идентификацию в ближайшем к почтомату отделении почтовой связи (нужно будет предъявить паспорт или водительское удостоверение).

"Если человек регулярно получает международные почтовые отправления из зарубежных инернет-магазинов или от родственников за рубежом, скорее всего, клиент пользуется услугой перенаправления. Как только посылка получила номер, по которому ее можно отслеживать, посылка может быть перенаправлена. У клиента в личном кабинете на сайте "Белпочты" появится дополнительное меню "Почтоматы". Он сможет увидеть их адреса и перенаправить посылку в почтоматы", - поясняет Алексей Цвирко.

Важный нюанс - это надо сделать до прохождения таможенного контроля.

После перенаправления курьер доставит посылку в почтомат.

О том, что можно забрать посылку, клиента оповестят SMS или письмом на электронную почту, указанными при регистрации в личном кабинете. В уведомлении будет код, который откроет ячейку, и срок нахождения посылки в почтомате (3 суток - 72 часа с момента доставки).

В удобное для себя время клиент может прийти и получить посылку самостоятельно, не заходя в отделение почты. Кстати, у ячеек нет номеров. В какую из них попадет ваша посылка, определяет оператор, и это будет зависеть от габаритов почтового отправления. Предусмотрены ячейки трех типов, при этом стоит учитывать: максимальные габариты - 50*40*39 см, максимальная нагрузка на полку - 30 кг, если посылка тяжелее, в почтомат ее не поместят.

Большинство почтоматов, которые работают сейчас, установлены возле отделений связи, но в принципе их могут размещать в торговых центрах или других местах. Если посылка платная (есть наложенный платеж, таможенные сборы и т.д.), на экране появится информация о сумме, которую нужно оплатить.

Сделать это можно только с помощью банковской карточки - от налички отказались осознанно и сделали ставку на безналичные платежи, поясняет Алексей Цвирко. После оплаты ячейка автоматически откроется - посылку можно забрать. По желанию клиента почтомат напечатает чек.

Если в течение 72 часов никто не пришел за посылкой, курьер забирает ее и передает в ближайшее отделение связи. О том, где теперь забрать посылку, клиента проинформируют опять же по SMS или электронной почте.

"Клиенты во время тестового периода оценили удобство почтоматов и активно ими пользовались - причем не только в Минске, но и областях. Уже на первом этапе мы видим, что в перспективе почтоматов станет больше. Это удобно для людей и экономически выгодно для "Белпочты", - отметил Алексей Цвирко.

Все почтоматы выполнены в синем и оранжевом цветах. Доступно обслуживание на белорусском, русском и английском языках.

В "Белпочте" говорят, что устройствам не страшны перепады температур - они корректно работают при температуре от минус 30 до плюс 40 градусов. На каждом устройстве - по три камеры наблюдения, у ячеек антивандальные замки. Сегодня один почтомат - это шесть шкафов по 9 ячеек в каждом. Но по сути почтомат собирается по принципу конструктора, число ящиков может быть любым.

В перспективе сеть почтоматов хотят расширять с учетом развития интернет-торговли. То есть интернет-магазины тоже могли бы передавать клиентам покупки через почтоматы. Это поможет упростить "последнюю милю", т.е. саму доставку товара покупателю. Владельцы интернет-магазинов сокращают расходы на собственную курьерскую службу, а клиенты получают удобный сервис. Стоимость доставки станет ниже. Соответственно, для конечного потребителя товар окажется девешле. Этим путем пошли, например, в Польше, Литве, Эстонии, России. "Белпочта" тоже готова брендировать ячейки и сдавать их в аренду интернет-магазинам.

Сейчас почтоматы только выдают посылки, но в будущем смогут и принимать. Вся программная начинка для этого уже предусмотрена в действующих устройствах. Единственный вопрос в действующем законодательстве, которое требует взвешивать их перед отправкой. Впрочем, этот вопрос тоже обещают отрегулировать.-0-

Фото Оксаны МАНЧУК