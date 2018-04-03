3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано 40 случаев кори, сообщила сегодня журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Подтвержденные случаи кори, по словам специалиста, зафиксированы в Брестской, Гомельской и Гродненской областях.

Первый случай был зарегистрирован в феврале в Волковыске, когда заболела пятилетняя девочка. Ее мать отказалась от вакцинации ребенка. В настоящее время ситуация в районном центре находится под контролем, с 17 марта новых случаев заболевания корью не регистрируется. Но медики продолжают наблюдать за людьми, которые находились в контакте с заболевшими. Вероятнее всего, вирус попал в Беларусь из Европейского региона.

В Гомельской области зарегистрировано 11 подтвержденных случаев. Сюда вирус, по данным специалистов, попал из Одессы, где отдыхал вместе с семьей первый заболевший.

Что касается Брестской области, то здесь зарегистрирован один случай. Как сообщалось, в Ляховичах было зарегистрировано заболевание корью четырехмесячного ребенка. Малыш родом из Волковыска. В Ляховичский район его и двух старших внуков 2014 и 2015 годов рождения 15 марта привезла бабушка, которая взяла над детьми опекунство. Четырехмесячный ребенок до переезда находился в Волковыске в больнице.-0-