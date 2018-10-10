В Беларуси завершается подключение жилфонда к отоплению

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси завершается подключение жилищного фонда к отоплению. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила заместитель начальника управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Светлана Тимошкина.

"Жилфонд в полном объеме подключен к отоплению во всех регионах, за исключением Брестской области, где в настоящее время тепло подается в 78,5% жилых домов, и Гомельской (97%). Вероятно, в ближайшие дни эти регионы завершат подключение жилых домов к отоплению. Все социальные объекты страны уже подключены", - отметила Светлана Тимошкина.

Она подчеркнула, что соответствующие решения принимают местные исполнительные и распорядительные органы власти. Отопление в жилищном фонде, общежитиях, гостиницах, учебных учреждениях включают при среднесуточной температуре воздуха в течение пяти суток плюс 8 градусов и ниже.

После подачи тепла в жилфонд на очереди общественные, административные здания, промышленные предприятия. "Местные исполкомы принимают решение о начале подключения к отоплению и этой группы зданий. Это в свою очередь дает право собственникам зданий окончательно определиться с датой включения отопления", - пояснила Светлана Тимошкина.

Организации ЖКХ к отопительному сезону подготовили 1,83 млн куб.м древесного топлива, 10,7 тыс. т топочного мазута в качестве резервного топлива для газовых котельных. Завершен капитальный ремонт котлов, капитальный и профилактический ремонт оборудования котельных и тепловых сетей, профилактический ремонт систем отопления и осмотр тепловых пунктов.-0-