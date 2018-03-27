7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских храмах молятся за жертв пожара в Кемерово, сообщает БЕЛТА.

По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви, в том числе Белорусского Экзархата, сегодня совершаются панихиды по жертвам трагедии в Кемерово, проинформировали в БПЦ.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 28 марта примет участие в богослужении крестного пути перед костелом Святого Роха в Минске и также помолится за погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". В костеле пройдет поминальная месса.

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался 25 марта. В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, пожарные выходы были заблокированы. Погибли более 60 человек, свыше 40 человек пострадали. Среди жертв трагедии много детей.-0-

Среди 64 погибших при пожаре в Кемерово 41 ребенок Как пишет Би-Би-Си, 41 ребенок указан в списке погибших, который вывешен в штабе, созданном родственниками жертв трагедии. Всего в списках значатся фамилии 64 жертв пожара.

Пожар в ТЦ в Кемерово произошел из-за халатности и разгильдяйства - Путин "Что у нас происходит, это ведь не боевые действия, не выброс метана на шахте неожиданный. Люди пришли отдыхать, дети. Мы говорим о демографии и теряем столько людей, из-за чего? Из-за преступной халатности, из-за разгильдяйства", - сказал Владимир Путин.

Минчане несут цветы к посольству России в связи с трагедией в Кемерово Пожар в четырехэтажном здании торгового центра "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Он унес жизни более 60 человек. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где было несколько кинозалов и детские игровые зоны.