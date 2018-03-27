7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских храмах молятся за жертв пожара в Кемерово, сообщает БЕЛТА.
По благословению Патриарха Московского и всея Руси Кирилла во всех храмах Русской православной церкви, в том числе Белорусского Экзархата, сегодня совершаются панихиды по жертвам трагедии в Кемерово, проинформировали в БПЦ.
Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич 28 марта примет участие в богослужении крестного пути перед костелом Святого Роха в Минске и также помолится за погибших на пожаре в ТЦ "Зимняя вишня". В костеле пройдет поминальная месса.
Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово начался 25 марта. В момент возгорания в здании не сработала пожарная сигнализация, пожарные выходы были заблокированы. Погибли более 60 человек, свыше 40 человек пострадали. Среди жертв трагедии много детей.-0-
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