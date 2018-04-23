В белорусских санаториях на лето уже забронировано от 70 до 95% номеров

23 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских санаториях на летние месяцы уже забронировано от 70% до 95% номеров, сообщил журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний момент, по сведениям собственников санаториев, забронировано или выкуплено от 70% до 95% номеров на летние месяцы. Мы уверены, что в период летней оздоровительной кампании санатории будут работать с полной загрузкой и с положительным экономическим результатом", - сказал Геннадий Болбатовский.

В свободной реализации средняя стоимость путевки в стандартный двухместный номер во втором квартале составляет Br52 в сутки. В летние месяцы ожидается увеличение цены до Br57, что продиктовано повышенным спросом.

По путевкам, реализуемым в текущем году Республиканским центром по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения, цена за номер остается неизменной - в среднем чуть более Br34. "Население будет оплачивать их в зависимости от получаемого дохода", - заключил Геннадий Болбатовский.-0-