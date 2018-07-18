В БГУ на коммуникативный дизайн конкурс составил 31,5 человека на место

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете на специальности "дизайн (направление - коммуникативный)" конкурс составил 31,5 человека на место, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Средний конкурс на дневную бюджетную форму обучения составил 1,8 человека на место. "Конкурс на педспециальности по дневной форме составил 1,3 человека на место. Среди этих абитуриентов 77 победителей областных олимпиад и медалистов (в 2017 году - 67), а также 4 выпускника профильных классов. На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, сложился следующий конкурс: "дизайн (направление - коммуникативный)" - 31,5 человека на место при плане приема в 2; "дизайн (направление - коммуникативный, сокращенный срок обучения)" - 14 человек на место при плане приема в 2; "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды)" - 19,5 человека на место при плане приема в 2; "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды, сокращенный срок обучения)" - 9 человек на место при плане приема в 2; "правоведение (на сокращенную форму)" - 7 человек на место; "журналистика и литературная работа" - 2,2 человека на место", - проинформировали в БГУ.

Всего на дневную бюджетную форму обучения подано 3 778 заявлений при плане приема 2 122 человека. Среди подавших документы без экзаменов 93 победителя международных и республиканских олимпиад (в 2017- 66), 4 лауреата Специального фонда Президента Беларуси. Окончивших среднюю школу с медалью либо учреждение среднего специального образования с дипломом с отличием - 856 человек (в 2017 - 823). Это 22,6% от общего числа желающих учиться в БГУ. Среди подавших документы более 1,7 тыс. человек (что составляет 46,1%), которые окончили лицеи и гимназии. Возросло число абитуриентов, имеющих суммарный балл выше 300, - 56,9% (в 2017 - 51,4%). Из них 125 (2017 - 92) абитуриентов, получивших на ЦТ 100-бальный результат, у 5 - два высших результата по ЦТ.

На заочную бюджетную форму обучения подали документы 637 абитуриентов (в 2017 - 667) при плане приема в 226 человек, среди них 381 абитуриент подал документы на сокращенный срок обучения.

На специальностях, по которым проводятся внутренние испытания, самый большой конкурс в 15,3 человека на место сложился на специальности "медицинская экология (сокращенный срок обучения)" и на специальности "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" - 5,3 человека на место.

Первое заседание приемной комиссии по зачислению на бюджетную форму состоится 20 июля. Все заседания приемной комиссии по зачислению будут транслироваться на интернет-сайте БГУ www.bsu.by. Прием документов на платную форму обучения продлится до 4 августа.-0-