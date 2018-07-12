В БГУ ожидают проходные баллы на уровне прошлого года

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном университете ожидают проходные баллы на уровне прошлого года. Об этом сегодня корреспонденту БЕЛТА сообщил ответственный секретарь приемной комиссии вуза Вячеслав Молофеев.

"Рост проходных баллов в прошлом году был связан с тем, что определенные коррективы были внесены в задания централизованного тестирования. По оценкам многих преподавателей, которые работают в системе довузовской подготовки и в период проведения репетиционного тестирования, уровень сложности заданий этого года не отличается от уровня сложности заданий прошлого года. Мы рассчитываем, что основные показатели централизованного тестирования - средние баллы выпускников - будут сопоставимы с результатами прошлого года. Соответственно, мы считаем, что проходные баллы в этом году не должны существенно измениться", - сказал Вячеслав Молофеев.

Вячеслав Молофеев

Из особенностей приемной кампании ответственный секретарь выделил возможность предоставления сертификатов ЦТ прошлого года, благодаря которой у абитуриентов прошлых лет появился большой выбор предметов и профилей образования для поступления. "Единственный момент, на который будут обращать внимание все приемные комиссии, - это то, что выпускники 2018 года не смогут представлять сертификаты ЦТ за 2017 год. Сертификаты у такой категории поступающих будут считаться недействительными, так как в прошлом году, проходя ЦТ, они не имели статуса абитуриента и делали это в репетиционных целях", - подчеркнул он.

График проведения приемной кампании в вузах полностью соответствует прошлогоднему. "Многие абитуриенты, родители и учителя в школах, которые консультируют своих выпускников, представляют этот график, абитуриенты должны быть сориентированы. Технология приемной комиссии не меняется. Мы рассчитываем, что прием пройдет достаточно организованно, как прошло и централизованное тестирование", - отметил Вячеслав Молофеев.

Принимать документы на бюджетные места и для обучения на платной основе у абитуриентов белорусские вузы будут 12-17 июля. С 15 ноября по 5 декабря будет осуществляться прием документов от тех, кто поступает на заочную форму получения образования в учреждения высшего образования сельскохозяйственного профиля.

Графики приема документов у абитуриентов, поступающих в вузы для получения высшего образования на платной основе и не сдающих вступительные испытания, выглядят так:

с 12 по 31 июля - в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС;

с 12 июля по 2 августа - в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств;

с 12 июля по 4 августа - в иных учреждениях высшего образования. Выпускники профильных классов (групп) педагогической направленности, поступающие на педагогические специальности, смогут подать документы в вузы с 12 по 14 июля.

Абитуриентам предстоит лично предоставить в приемную комиссию удостоверение личности, заявление, которое заполняется по образцу, выдаваемому вузом, документ об образовании, на основании которого поступает молодой человек. В пакет документов входят также сертификаты ЦТ, медицинская справка, документы, подтверждающие льготы, если такие есть, и фотографии. Их форма и количество устанавливаются вузом.

С 18 июля начинаются вступительные испытания в вузы для получения высшего образования за счет средств бюджета и на платной основе.

Зачисление на бюджет продлится по 28 июля, в силовых вузах - по 24 июля, в творческих - по 28 июля. На платное отделение в вузах будут зачислять по 6 августа, в силовых - по 2 августа, в творческих - по 3 августа. Завершится вступительная кампания 6 августа.-0-

Фото Оксаны Манчук