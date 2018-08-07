В БГУ средний конкурс на дневное платное составил 1,5 человека на место

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ средний конкурс на дневную платную форму составил 1,5 человека на место, в 2017 году он был таким же, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На первый курс зачислены 1870 абитуриентов, в том числе 1839 на полный срок обучения, 31 - на сокращенный. "Зачисленные по общему конкурсу по результатам ЦТ и имеющие более 300 баллов составляют 36,7% (в 2017 году - 28%), более 200 баллов - 94,3% (88,3%)", - отметили в пресс-службе.

В БГУ назвали специальности, на которых при поступлении на платное отмечались самые высокие проходные баллы. Среди естественно-научных это "прикладная информатика" - 305 (в 2017 году - 293), "информатика" - 301 (300), "химия лекарственных соединений" - 297 (288). Среди социально-экономических и гуманитарных в лидерах "международное право" - 338 (в 2017 году - 326), "международные отношения" - 331 (281), "лингвострановедение" - 324 (309).

На заочную платную форму зачислены 725 абитуриентов. Средний конкурс 1,6 человека на место (в 2017 году - 1,5). Самые высокие проходные баллы на "правоведении" - 217 (в 2017 году - 214) и "социологии" - 199 (170). Получать второе высшее образование на платном заочном (сокращенный срок обучения) с этого года будут 183 человека. По ходатайству спортивных федераций и союзов на последнем заседании приемной комиссии на дневную платную форму зачислены 63 абитуриента.-0-