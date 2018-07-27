В деревнях и городских поселках Оршанского района появятся новые магазины "Евроопт"

Президент Александр Лукашенко 26 июля подписал указ №297 "О проведении эксперимента", которым снял ограничения на развитие розничной торговли в Оршанском районе. Индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, осуществляющим розничную торговлю посредством организации торговой сети или крупных магазинов, доля которых в объеме розничного товарооборота превышает 20%, разрешается с 1 августа 2018 года по 31 декабря 2022 года приобретать и арендовать дополнительную торговую площадь для торгового обслуживания населения.

Напомним, что этот документ был разработан по инициативе Оршанского райисполкома. Как известно, законом ограничено право торговых сетей открывать новые магазины, если оператор достиг порога в 20% от общего товарооборота района. На практике это обозначало, что открыв даже единственный крупный супермаркет в райцентре, любая торговая сеть автоматически превышала установленный порог, а значит, не имела права создавать новые магазины в других населенных пунктах региона. Крупнейший белорусский ретейлер торговая сеть "Евроопт" сталкивался с этой ситуацией в различных районах Беларуси, поэтому неоднократно предлагал отменить ограничительные нормы или хотя бы повысить порог до общепринятых в мировой практике 35%.

Белорусская глубинка пользуется особенным вниманием со стороны государства. Поэтому, чтобы содействовать развитию розничной торговли, Президент в сентябре 2017 года подписал указ №345, согласно которому работать в сельской местности, арендуя либо приобретая торговые площади или возводя новые магазины, может любой оператор розничной торговли, даже превышая установленный законом порог. Этот документ предоставил возможность крупным сетям, в том числе компании "Евроопт", открывать на селе новые магазины и обеспечивать современным торговым сервисом жителей деревень. В частности, в Оршанском районе "Евроопт" взял на себя обязательство организовать комплексное торговое обслуживание сельских жителей и открыл 33 магазина, переданных компании райпотребсоюзом, под своим брендом.

Но действие указа №345 не распространяется на населенные пункты, в которых проживает свыше 2 тыс. человек. В Оршанском районе, например, это городские поселки Ореховск и Болбасово. Здесь, в отличие от соседних деревень, торговые сети не могли открывать свои магазины. И жителям этих городских поселков пришлось столкнуться с монополизмом не крупных сетей, а местных частных предпринимателей, которые в своих магазинах предлагали товары ограниченного ассортимента, но по завышенным на 30% и более ценам.

Жители неоднократно обращались в различные властные инстанции с просьбой отреагировать на проблему и дать право "Евроопту" (упоминалась именно эта сеть) открыть свои магазины в этих населенных пунктах. Последнее подобное письмо, которое было направлено в Комитет госконтроля в конце весны, подписали более 500 жителей Ореховска. Реакцией на многочисленные обращения граждан и стала инициатива Оршанского райисполкома, которую поддержал Президент. Тем более что ранее глава государства давал поручение принять меры по комплексному развитию этого района.

Таким образом, в рамках эксперимента в Оршанском районе будет апробировано развитие розничной торговли без ограничений по товарообороту отдельных субъектов хозяйствования.

Генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков высоко оценил значение принятого документа. "На наш взгляд, подписанный указ - это пример своевременного и чуткого реагирования со стороны государства на потребности людей. Мы благодарны Оршанскому райисполкому за инициативу и считаем такой подход местной власти по-настоящему государственным. Конечно же, мы воспользуемся предоставленным нам правом и откроем стационарные магазины "Евроопт" в городских поселках района. Эксперимент продлится до 2022 года включительно, и это время позволит оценить необходимость ограничительных мер в сфере розничной торговли", - отметил Андрей Зубков.

Генеральный директор ООО "Евроторг" Андрей Зубков