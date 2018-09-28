В Душанбе представлен проект конвенции СНГ о сотрудничестве при исследовании космоса

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Масштабность задач развития космической отрасли требует расширения сотрудничества стран СНГ в этой сфере. Как сообщает ТАСС, об этом сегодня заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко, представляя проект Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях на заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе.

"Сейчас большинство наших стран самостоятельно, по мере своих финансовых и технологических возможностей, участвуют в развитии космической отрасли", - сказала Валентина Матвиенко. По ее словам, взаимодействие по конкретным проектам строится преимущественно на двусторонней основе, но масштабность задач развития космической отрасли требует расширения рамок сотрудничества. Как указала спикер, это позволит в полной мере использовать потенциал государств СНГ в области освоения космоса. "У нас общая школа космических исследований, многолетние научные и производственные связи", - сказала Валентина Матвиенко.

В рамках конвенции сотрудничество в космической области будет вестись на основании межгосударственных, межправительственных, межведомственных договоров. Совместная деятельность по исследованию и использованию космического пространства будет идти на основе межгосударственных проектов и программ, их финансирование будет происходить за счет средств национальных бюджетов и внебюджетных источников.

Предлагается, чтобы координацию деятельности в космической области осуществлял межгосударственный совет по космосу, который был создан еще в декабре 1991 года. Сам документ подготовлен по инициативе Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Проект Конвенции о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях направлен на совершенствование нормативно-правовой базы и активизацию деятельности СНГ в этой сфере. Он предполагает совместную работу сторон как в части научных исследований, так и в практической плоскости, например в решении проблемы утилизации космического мусора, координатно-временном и навигационном обеспечении, в сфере пилотируемых космических полетов, предоставления и использования космических услуг.-0-