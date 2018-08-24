24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В каждом учебном заведении Беларуси появится школа активного гражданина, сообщила во время августовского форума педагогических работников первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказала Ирина Старовойтова, системе образования отводится важная роль в формировании социально активного молодого человека, готового к принятию ответственных решений. С этой целью в новом учебном году во всех учреждениях образования будет запущен новый проект - школа активного гражданина. "Ключевая идея проекта "Шаг" - создать площадку для активного диалога молодежи с политиками, общественными деятелями, учеными, писателями, журналистами, артистами. Это позволит сформировать у молодых людей критическое мышление, аналитические способности, коммуникативные навыки", - отметила она.

Ирина Старовойтова обратила особое внимание педагогов на вопросы, которые предстоит решить системе столичного образования в новом учебном году. В их числе - внедрение в образовательный процесс инновационных технологий, проведение профориентационной работы среди старшеклассников.

На особом контроле - трудоустройство молодежи в свободное от учебы время. "Необходимо организовать работу института шефства и наставничества, продолжить практику открытия бизнес-инкубаторов и стартап-центров. Учреждения профессионально-технического и среднего специального образования должны активнее контактировать с организациями-заказчиками кадров всех форм собственности, развивать сетевые формы взаимодействия, укреплять материально-техническую базу", - подчеркнула первый замминистра.

По словам Ирины Старовойтовой, на всех ступенях образования необходимо наладить взаимодействие с семьей для формирования у молодых людей навыков безопасного и ответственного поведения, в том числе в интернет-пространстве. "На интернет-сайтах учреждений образования должны быть освещены вопросы семейных взаимоотношений, профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, содержаться контакты лиц, к которым можно обратиться в сложных семейных ситуациях", - добавила она.

Сегодня в Минске в Национальной библиотеке прошел августовский форум педагогических работников "Столичное образование: стратегия формирования ключевых компетенций XXI века". Он объединил около 500 педагогических работников столицы, руководителей администраций районов, представителей Мингорисполкома и Министерства образования. На его полях во время пленарного заседания обсуждены актуальные проблемы сферы образования и подготовка к новому учебному году.-0-