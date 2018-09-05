В китайских вузах будут больше рассказывать об истории и традициях Беларуси

5 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь намерена более активно популяризировать свою историю и традиции в китайских вузах. Этот вопрос в числе других был рассмотрен 5 сентября на встрече Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого с директором Института русского языка Пекинского университета иностранных языков Хуан Мэй. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пекине.

Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества университета с белорусскими высшими учебными заведениями в области образовательных обменов, преподавания белорусского языка и культуры, достигли договоренности о практических шагах по популяризации белорусской истории и традициях.

Пекинский университет иностранных языков является одним из ведущих вузов КНР. Среди аналогичных вузов он выделяется большим разнообразием преподаваемых языков, учебных дисциплин и специальностей, что делает его важной базой для подготовки специалистов в области дипломатии, внешней торговли, культурного обмена с зарубежными странами и высококвалифицированных переводчиков.-0-