В магистратуре БГУ будут готовить специалистов по менеджменту массовых спортивных мероприятий

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В магистратуре БГУ откроют новые специальности, в их числе "менеджмент массовых событийных мероприятий", сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

Открыть такую специальность в БГУ решили в связи с возросшей потребностью в квалифицированных специалистах по организации международных массовых мероприятий. "Особенно актуальной данная проблема стала в последние годы в связи с расширением перечня спортивных состязаний различного масштаба, проводимых в Беларуси. В стране ежегодно организуется более 70 соревнований международного уровня", - пояснили в пресс-службе Белгосуниверситета.

В БГУ подчеркнули, что подготовка специалистов по этому профилю позволит улучшить качество спортивной и туристской инфраструктуры, расширит международное сотрудничество и увеличит экспорт услуг.

Обучение пройдет на факультете международных отношений. После окончания магистратуры присуждается степень - магистр управления. Среди заинтересованных в таких специалистах организаций - Национальный олимпийский комитет, Министерство спорта и туризма, Национальное агентство по туризму, "Белинтерэкспо", туристские фирмы и ивент-агентства, Национальный академический большой театр оперы и балета и другие.

Еще одна специальность, которую планируют открыть в БГУ, - "медиакоммуникации". Ее учебный план предусматривает реализацию двух магистерских программ. "Готовить студентов второй ступени по магистерской программе "Корпоративные стратегические коммуникации" будут на факультете журналистики, а по магистерской программе "Медиаисследования и социальная аналитика" - на факультете философии и социальных наук БГУ, - рассказали в пресс-службе. - Выпускники этой специальности получат современные компетенции организационно-управленческой, аналитической и экспертной деятельности в медиасфере, а также смогут выстраивать эффективную коммуникацию с заинтересованными аудиториями". Поступить на нее могут выпускники специальностей "коммуникации", "педагогика, профессиональное образование", "гуманитарные науки", "управление", "экономика и инновационное развитие производства". После окончания магистратуры присуждается степень магистра коммуникации.

В Беларуси готовить магистров по образовательным программам "менеджмент массовых событийных мероприятий" и "медиакоммуникации" будут впервые. Сегодня в магистратуре БГУ обучается более 1,3 тыс. человек по 88 специальностям. На трех из них, "бизнес-администрирование", "история международных отношений и внешней политики", "управление в реальном секторе экономики", обучение ведется на английском языке. Прием документов на все специальности магистратуры БГУ будет проводиться с 27 июня по 5 июля. Прием документов в Институт бизнеса БГУ начинается с 1 июня.-0-