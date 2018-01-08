В Мининформе обсудили работу СМИ на Евроиграх-2019

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве информации Беларуси состоялось расширенное заседание подкомитета по вопросам информационно-рекламного обеспечения и работы СМИ республиканского оргкомитета по подготовке и проведению Евроигр-2019, сообщили БЕЛТА в Мининформе.

Заседание прошло под председательством министра информации Александра Карлюкевича. Были рассмотрены вопросы активизации информационного обеспечения подготовки и проведения II Европейских игр в Минске; реализации программы вовлечения жителей Беларуси в мероприятия, связанные с подготовкой и проведением Евроигр; организации и обеспечения работы пресс-центров, располагаемых в спортивных объектах, где будут проходить соревнования, а также справочно-информационной службы для аккредитованных журналистов.

По итогам мероприятия даны соответствующие поручения органам госуправления и организациям по активизации освещения II Евроигр, в том числе за рубежом.

В заседании приняли участие представители ведущих республиканских СМИ, Национального олимпийского комитета, дирекции Евроигр, а также ряда министерств и ведомств.-0-