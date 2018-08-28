В Минобразования назвали новые цены за пользование учебниками

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 28 августа 2018 года №621 установлена плата за пользование учебниками, учебными пособиями, сообщили БЕЛТА в пресс-центре Министерства образования.
Стоимость комплекта для осваивающих содержание образовательных программ дошкольного образования составит 0,2 базовой величины (Br4,9), общего среднего - 0,5 БВ (Br12,25).
"Установленная плата за пользование учебниками, учебными пособиями вносится до 1 октября текущего года законными представителями обучающихся, учащимися", - отметили в Минобразования.-0-
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