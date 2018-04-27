В Минске подвели итоги олимпиады курсантов стран СНГ по военной истории

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске подвели итоги IV Международной олимпиады курсантов организаций высшего образования государств - участников Содружества Независимых Государств по военной истории, посвященной 100-летию создания Красной армии, передает корреспондент БЕЛТА.

Победителем в абсолютном личном первенстве признан курсант Военной академии Беларуси Константин Козловский. Второе и третье место - у российских курсантов. В командном первенстве третья позиция у Военного института Сил воздушной обороны Казахстана, вторая - у команды Военной академии Беларуси. Кубок председателя Совета министров обороны государств - участников СНГ - министра обороны России достался победителям олимпиады - команде Михайловской артиллерийской академии России. Все призеры и победители были награждены медалями, дипломами и ценными подарками.

"Военная история - это то общее, которое нас объединило. Приятно, что на олимпиаду приезжают сильные представители высших учебных заведений, сильнейшие представители вооруженных сил своих стран. Самое главное в состязании, что эта борьба нас не разъединяет, а, наоборот, объединяет", - подчеркнул на торжественной церемонии награждения начальник Военной академии Беларуси генерал-майор Виктор Лисовский.

Начальник главного управления кадров Министерства обороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин в свою очередь отметил, что олимпиада такого уровня стимулирует будущих офицеров к отличному освоению специальностей и получению разносторонних знаний. "Мы организовали состязание на мирных площадках, знания в разных областях стали востребованы. Кроме того, во время подобных мероприятий наши курсанты имеют возможность знакомиться и заводить друзей. А самое главное, что все мы вместе", - сказал он.

Международная олимпиада по военной истории проходила в Минске 23-27 апреля в три тура. В первом участники состязания продемонстрировали знания истории войн и военного искусства, роли полководцев, флотоводцев, военных деятелей, истории вооружения и военной техники стран СНГ. Второй тур предполагал оценку знаний событий Великой Отечественной войны. В третьем туре курсанты отвечали на вопросы в области многостороннего военного сотрудничества стран СНГ.

Интеллектуальную борьбу вели команды из четырех государств. Беларусь представляла команда Военной академии, Казахстан - Военный институт Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Т.Я.Бегельдинова, Россию - команда Михайловской военной артиллерийской академии, Узбекистан - команда Чирчикского высшего танкового командно-инженерного училища. Вне конкурса приняли участие команды военно-медицинского факультета Белорусского государственного медицинского университета, военного факультета БГУИР, а также команда военно-технического факультета БНТУ, военно-транспортного факультета Белорусского государственного университета транспорта.-0-