В Минске презентовали книгу-фотоальбом "Беларусь - Литва: время сближения"

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Презентация книги-фотоальбома "Беларусь - Литва: время сближения" состоялась сегодня в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Автор научно-популярного издания - Владимир Дражин, который в 2006-2013 годах занимал пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в Литве и Финляндии. Книга посвящена 25-летию установления дипломатических отношений между странами. Она раскрывает общие корни многовековой истории двух государств, демонстрирует процесс развития белорусско-литовских отношений в торгово-экономической, инвестиционной и социально-культурной сферах, подчеркивает высокий потенциал и перспективы расширения двусторонних связей.

Издание продолжает тему роли высокой дипломатии в укреплении международного сотрудничества, поднятую в предыдущей книге Владимира Дражина "Беларусь - Финляндия: в часе полета". Книга подготовлена при содействии белорусского МИД, посольства Беларуси в Литве и литовского - в Беларуси, Национальной академии наук Беларуси, а также белорусских и литовских компаний.

Во время презентации книга с автографом автора была передана Национальной библиотеке, почетным гостям, в числе которых министр информации Александр Карлюкевич, посол Литвы в Беларуси Андрюс Пулокас и другие.

Организаторами мероприятия выступают Национальная библиотека Беларуси и издательство ОДО "Беловагрупп".

Литва - один из ведущих экономических партнеров Беларуси, она занимает восьмое место по объему товарооборота и седьмое - по экспорту. Кроме того, страна входит в первую десятку основных инвесторов в белорусскую экономику - по итогам 2017 года она заняла в этом списке шестое место.-0-