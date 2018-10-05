В Минске состоится гашение марки по случаю открытия Храма-памятника в честь Всех Святых

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 14 октября состоится гашение марки по случаю открытия Храма-памятника в честь Всех Святых и в память о жертвах, спасению Отечества нашего послуживших, сообщил журналистам настоятель Всехсвятского храма протоиерей Федор Повный, передает корреспондент БЕЛТА.

Чин Великого освящения Храма-памятника в честь Всех Святых 14 октября возглавит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот день Святейший Патриарх и Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси примут участие в гашении марки специального почтового проекта, подготовленного по случаю открытия храма-памятника.

Как отметил Федор Повный, с момента освящения храм станет действующим и каждый житель страны сможет здесь помолиться своему небесному покровителю и поблагодарить его за заступничество. Храм не только украшает Минск, но и являет пример мужества и стойкости предков, воспитывает культуру памяти следующих поколений, добавил он.

По словам настоятеля, в богослужении, которое начнется в 9.00, могут принять участие все желающие. Происходящее можно будет увидеть также на больших экранах, установленных возле храма.-0-