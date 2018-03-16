В Национальном аэропорту Минск открылась выставка детских рисунков с концептами "полета в будущее"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании аэровокзального комплекса Национального аэропорта Минск открылась выставка детских рисунков FAI Young Artists Contest 2018. Об этом сообщили корреспонденту БЕЛТА в главной воздушной гавани страны.

Лучшие работы, размещенные на этой выставке, будут участвовать в одноименном международном конкурсе.

Конкурс проводится Международной авиационной федерацией (FAI) более 30 лет. Рисунки могут подавать художники от 7 до 18 лет. Благодаря инициативе Белорусской федерации авиационного спорта бороться в мировом конкурсе уже второй год могут и юные таланты из Беларуси.

В 2018 году детям предложили отправиться в путешествие во времени и представить летательные аппараты будущего. Причем загадывать можно было даже не на десятки, а на сотни лет. Дети не стали сдерживать себя в фантазии, предложив концепты летающих автомобилей, школьных конвертопланов и космических кораблей. Лучшие из них отправят в швейцарскую Лозанну.

"Мир меняется, но детская мечта стать летчиком не должна угасать, - считает председатель Белорусской федерации авиационного спорта Александр Центер. - Еще 20 лет назад каждый ребенок хотел стать пилотом или космонавтом. Сегодня дела обстоят иначе. Поэтому мы вновь открываем прекрасный мир авиации детям 21-го века и надеемся, что с помощью конкурса и призов победителям сможем обратить взгляд современной молодежи в небо".

В Беларуси на конкурс было подано более 1400 работ со всех уголков страны. В финал вышли 45 юных футуристов, среди которых выберут победителей национального отбора. Рисунки можно увидеть в зоне вылетов на третьем этаже аэропорта.

Финал национального отбора и церемония награждения победителей пройдет 24 марта в новом здании Минского аэроклуба ДОСААФ на аэродроме Липки. Лучшие работы определит жюри во главе с белорусским космонавтом Олегом Новицким. Победители смогут совершить полет на вертолете, самолете или даже прыгнуть с парашютом. Организаторами мероприятия выступили Национальный аэропорт Минск и Белорусская федерация авиационного спорта.-0-