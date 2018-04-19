19 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ОДКБ заявили о растущей угрозе экспорта экстремизма и терроризма из Афганистана в зону ответственности Организации. Об этом БЕЛТА сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов по итогам прошедшего сегодня в Москве совместного заседания рабочей группы по Афганистану при Совете министров иностранных дел ОДКБ и рабочей группы экспертов по вопросам борьбы с терроризмом и экстремизмом при Комитете секретарей советов безопасности ОДКБ.

Белорусскую делегацию на заседании возглавил начальник отдела международной безопасности и контроля над вооружениями Главного управления многосторонней дипломатии МИД Николай Овсянко. В мероприятии также участвовали представители мониторинговой группы при комитетах Совета Безопасности ООН по Талибану и Аль-Каиде/ИГИЛ.

"На заседании констатированы активизация деятельности ИГИЛ и других террористических организаций на территории Афганистана, тенденция к переносу нестабильности с юга на север страны, растущая угроза экспорта экстремизма и терроризма в зону ответственности ОДКБ", - отметил пресс-секретарь.

Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров подчеркнул, что решение этих проблем требует общего подхода и консолидации усилий как самих афганцев, так и всех заинтересованных внешних сторон, в связи с чем ОДКБ продолжит укрепление взаимодействия на афганском направлении с соответствующими международными организациями, в первую очередь с профильными структурами ООН.

"Была достигнута договоренность в месячный срок направить в секретариат ОДКБ практические предложения по совершенствованию механизмов взаимодействия внешнеполитических, правоохранительных органов и силовых структур государств - членов ОДКБ на афганском направлении", - сообщил пресс-секретарь.-0-