В основе справедливой и устойчивой модели развития лежит зеленая экономика - Орда

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В основе справедливой и устойчивой модели развития лежит зеленая экономика. Такое мнение сегодня журналистам высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Михаила Орды, последние 150 лет мировая экономика развивалась за счет бесконтрольного потребления природных ресурсов, что привело к их истощению, ухудшению экологии и климата, снижению социально-экономической защищенности миллионов людей. "Еще десять лет назад чистые вода, еда и воздух были абсолютно доступными для многих людей ресурсами, сегодня они являются уже дефицитными. Это следствие несправедливости действующей ресурсоемкой экономической модели. Мир должен перейти к более справедливой и устойчивой модели развития, в основе которой лежит зеленая экономика. При этом ключевыми должны быть два звена - эффективность использования ресурсов и прогресс благосостояния людей", - сказал он.

Председатель Федерации профсоюзов отметил, что Беларусь осознает серьезность глобальных изменений и поддерживает эти инициативы на государственном уровне. "Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению по борьбе с изменениями климата и уже определила первый предполагаемый национальный вклад в достижение поставленных соглашением целей. Кроме того, у нас утвержден Национальный план действий по развитию зеленой экономики до 2020 года. Таким образом, Беларусь уже предприняла практические шаги по реализации зеленой инициативы", - подчеркнул Михаил Орда.

В Минске проходит II Международной форум "Профсоюзы и зеленые рабочие места". В нем принимают участие представители профсоюзов и научного сообщества 38 стран. В ходе мероприятия планируется изучить вопросы создания зеленых рабочих мест в различных отраслях экономики, развития системы социальной защиты работников в контексте перехода к зеленой экономике, а также совершенствование подходов к образованию и профессиональной подготовке, направленных на создание зеленых рабочих мест и повышение профессиональной мобильности работников.-0-