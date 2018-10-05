В профилактике алкоголизма важно межведомственное взаимодействие - Минздрав

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межведомственное взаимодействие всех заинтересованных в профилактике пьянства и алкоголизма демонстрирует свою эффективность, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Ходжаев. Он принимает участие в республиканской научно-практической конференции "Актуальные вопросы профилактики, лечения и реабилитации пациентов наркологического профиля".

"В Беларуси реализуется государственная программа "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2016-2020 годы, в которой есть подпрограмма "Предупреждение пьянства и алкоголизма". В вопросах профилактики Минздрав очень тесно работает с министерствами образования, внутренних дел и другими. Именно такой комплексный подход позволяет продвигаться в борьбе с алкогольной зависимостью, дает возможность формировать культуру потребления спиртных напитков", - рассказал Александр Ходжаев.

По его словам, в Беларуси используются самые передовые методы профилактики алкоголизма и наркопотребления, реабилитации и лечения пациентов с такой зависимостью. "Это позволило нам достичь определенных результатов. А именно, по признанной международным сообществом системе подсчета потребления алкоголя на душу населения нам удалось значительно улучшить свои показатели. Кроме того, за последний год мы имеем снижение лиц, состоящих на диспансерном учете у врачей-психиатров и наркологов", - отметил представитель Министерства здравоохранения.

Александр Ходжаев добавил, что межведомственное взаимодействие в профилактике пьянства, алкоголизма и наркомании будет укрепляться. "Особое внимание мы будем продолжать уделять профилактике и реабилитации. Очень важно, чтобы реабилитация была доступна каждому человеку, страдающему от той или иной зависимости. Министерство здравоохранения делает все возможное для этого. Система реабилитации, которая функционирует сейчас, - качественная и эффективная. Надеюсь, что мы сможем добиться еще больших результатов, делая эту работу совместно со всеми заинтересованными ведомствами", - подчеркнул он.-0-