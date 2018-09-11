В программе V Форума регионов Беларуси и России будет много новшеств - Щеткина

11 сентября, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В программе V Форума регионов Беларуси и России будет много новшеств. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина, которая принимает участие в заседании белорусского и российского оргкомитетов по подготовке и проведению форума, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, впервые накануне форума пройдет Неделя интеграции: Могилевская область и Могилев будут принимать многочисленные делегации, проводить различные мероприятия. Запланировано и проведение Совета делового сотрудничества. Яркими и интересными обещают стать слет студенческих отрядов и молодежная спартакиада.

"В этом форуме ожидается участие большого количества молодежи. Молодые люди будут задействованы в работе всех секций, чтобы обсуждать приоритеты строительства Союзного государства. Пройдет интересный молодежный форум с участием делегаций из разных регионов двух государств. Ожидается открытый диалог, во время которого мы подведем итоги сотрудничества и поставим задачи на среднесрочную перспективу", - отметила заместитель председателя Совета Республики.

"Мы говорили сегодня и о том, что, наверное, в Могилеве не хватит мест в гостиницах для размещения всех желающих приехать в город на Днепре. Поэтому для проживания гостей будут задействованы возможности соседних районов: Шкловского, Чаусского и других", - добавила Марианна Щеткина.

"Сегодня мы уточняем последние штрихи к проведению форума. Очень важный вопрос, который мы сегодня обсуждали, - участие каких регионов России и губернаторов планируется в мероприятии. Ведь готовится подписание большого количества контрактов, соглашений и договоров о партнерстве и развитии сотрудничества. Без согласования позиций все это организовать и провести достойно невозможно. Наша совместная подготовка к этому форуму еще раз показывает, что мы всегда были и будем стратегическими партнерами и друзьями", - подчеркнула зампредседателя Совета Республики.

V Форум регионов пройдет в Могилеве 10-12 октября. Его организаторами выступают Совет Республики Национального собрания Беларуси и Совет Федерации Федерального собрания России. Мероприятие проводится ежегодно поочередно в Беларуси и России.-0-