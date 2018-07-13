13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Привалка" 15 июля ограничат движение. Такая информация размещена на информационном портале Государственного пограничного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.
Движение транспорта через этот пункт пропуска на въезд в Беларусь будет ограничено с 08.30 до 14.00 в связи с проведением трансграничного марафона дружбы между Друскининкаем и Гродно.
Рекомендуется учитывать эту информацию при планировании пересечения границы.
В этот день до 14.00 на дороге по маршруту: пункт пропуска "Привалка" - д. Гожа - д. Зарица - Гродно (ул. Грандичская, ул. Горького) также будет ограничено движение автомобилей.-0-
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