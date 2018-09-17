17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Райгардас" на белорусско-литовской границе ограничено движение автомобилей, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

По информации ведомства, в литовском пункте пропуска "Райгардас" (сопредельный белорусский - "Привалка") проводится ремонт асфальтобетонного покрытия полос движения грузового транспорта на выезд из Беларуси. В связи с этим возможно затруднение движения автомобилей.

Госпогранкомитет просит учитывать эту информацию при выборе маршрута через белорусско-литовскую границу.-0-