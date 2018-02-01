В ПВТ прошел круглый стол ИТ-сообщества, Генпрокуратуры и силовых ведомств

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Парке высоких технологий сегодня прошел круглый стол "Правовые аспекты развития цифровой экономики", сообщили БЕЛТА в ПВТ.

"Достижение целей, поставленных главой государства, а также решение задач по безопасному функционированию и правовой защищенности участников отношений современных финансовых технологий возможно только путем совместных координированных действий на основе доверия и диалога", - сказал в ходе круглого стола генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк.

"Обсуждение получилось живым и доброжелательным. Прямой диалог, честный, без всякого лицемерия. Разговор действительно очень важный - мы же все прекрасно понимаем, что любой, самый лучший декрет можно свести на нет практикой применения. Но сегодняшняя встреча показала единодушие ИТ-сообщества и правоохранителей в главном - правоприменительная практика должна полностью соответствовать не только букве, но и духу президентского декрета о цифровой экономике. А это одно из ключевых условий его успеха", - отметил директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

Выступает директор Парка высоких технологий Всеволод Янчевский.

В круглом столе приняли участие представители Генеральной прокуратуры, Госсекретариата Совета Безопасности, Комитета государственной безопасности, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства внутренних дел, Национального банка, Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля, Министерства связи и информатизации, известные представители ИТ-сообщества и бизнеса: ИТ-предприниматели Виктор Прокопеня, Дмитрий Гурский, глава представительства компании "Майкрософт" в Беларуси Антон Мякишев, член Совета по развитию предпринимательства Денис Алейников, бизнесмен Олег Хусаенов, руководители компаний-резидентов ПВТ.

Мероприятие прошло в форме открытого диалога всех участников и стало площадкой для обсуждения вопросов, связанных с принятием декрета №8 "О развитии цифровой экономики". Участники круглого стола обменялись мнениями по вопросам защиты авторских прав в сфере компьютерных программ, привлечения белорусского ИТ-сообщества для противодействия хакерским атакам, создания современных отечественных систем криптографической защиты, а также выработки единых подходов, призванных обезопасить белорусских граждан от мошенничества в криптосфере.

По итогам круглого стола принято решение о создании экспертной рабочей группы, деятельность которой будет направлена на обеспечение законной, эффективной и прозрачной работы субъектов ИТ-бизнеса и безопасности граждан в новых правовых условиях.-0-

Фото Максима Гучека