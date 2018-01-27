В РНПЦ онкологии появится виварий

27 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Современный сертифицированный виварий появится при РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н. Александрова, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом организации противораковой борьбы РНПЦ Павел Моисеев.

Виварий поможет не только вести научные разработки, но и интенсифицировать доклинические испытания. Будут созданы необходимые условия для содержания и разведения лабораторных животных. Сейчас прорабатывается эта тема, подготовлена предпроектная документация.

РНПЦ уделяет серьезное внимание научной работе, проведению исследований. Созданная молекулярно-генетическая лаборатория уже сегодня занимается персонифицированной диагностикой и лечением, работает над созданием искусственных органов.

"В ближайшее время таблетка от рака найдена не будет, это нужно понимать. Вместе с тем наука стремительно развивается, сегодня речь идет о персонифицированной терапии: разрабатываются вакцины, лекарства, которые воздействуют на сигнальные пути, блокируют способы деления клетки и т.д.", - отметил Павел Моисеев. Проблема заключается в том, что, заблокировав на каком-то уровне один путь, через определенное время клетка находит обходной. Следовательно, поиск новых лекарств будет продолжаться. Поэтому будущее за персонифицированной медициной, клеточными технологиями, противоопухолевыми вакцинами.

Что касается создания искусственных органов, в центре такой опыт уже есть. "С помощью коллег из детского онкоцентра мы создали у себя в лаборатории искусственную трахею, которая выращена из клеток человека. Успешно выполнено уже несколько операций", - рассказал Павел Моисеев.

Тем не менее хирургия, лучевая терапия и химиотерапия - стандартные виды лечения - успешно применяются и обеспечивают успехи онкологической службы.-0-