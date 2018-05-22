В учениях формирований сил спецназа ОДКБ приняли участие более 700 военнослужащих

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Активная фаза тактико-специального учения "Кобальт-2018" с формированиями сил специального назначения Коллективных сил ОДКБ прошла сегодня в Казахстане базе Центра боевой и методической подготовки подразделений специального назначения национальной гвардии, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

В учении приняли участие подразделения (оперативные группы) государств - членов ОДКБ, руководящий состав внутренних войск МВД Беларуси, полиции Армении, Федеральной службы войск национальной гвардии России, МВД России, Национальной гвардии Казахстана, МВД Казахстана, МВД Кыргызстана и МВД Таджикистана.

"По замыслу учения были отработаны совместные действия коллективных сил по уничтожению незаконных вооруженных формирований, - отметил пресс-секретарь. - В масштабных маневрах было задействовано более 700 военнослужащих, свыше 70 единиц боевой и специальной техники, а также до пяти единиц авиационной техники, более 500 единиц стрелкового и артиллерийского оружия. Активно использовались для разведки беспилотные летательные аппараты".

Особенностью нынешнего учения стало создание единого оперативного штаба. Кроме того, впервые проведена командно-штабная тренировка с органами безопасности, которые входят в состав формирований сил специального назначения.

"Сегодня успешно завершено тактико-специальное учение "Кобальт-2018" с формированиями сил специальных операций. Проделана колоссальная работа, успешно отработаны учебно-боевые задачи по противодействию террористическим организациям. Это серьезная подготовка для боевой работы в случае необходимости применения наших Коллективных сил", - заявил генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров.-0-