В ВС Беларуси прошел учебно-методический сбор военных инспекторов

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На базе Департамента международного военного сотрудничества прошел учебно-методический сбор с офицерами Вооруженных Сил, которые являются инспекторами Беларуси в рамках международных договоров в области контроля над вооружениями, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства обороны.

Офицерами-верификаторами департамента с военнослужащими проводились теоретические и практические занятия по ознакомлению с основными положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе, Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности, других международных договоров в сфере укрепления региональной стабильности и безопасности. Офицеры также изучили современные требования, предъявляемые к инспекторам, их права и обязанности.

Практические действия инспекторов по проведению инспекции объявленного места по Договору об обычных вооруженных силах в Европе были отработаны в ходе учебной инспекции в 120-й отдельной гвардейской механизированной бригаде. Завершился учебно-методический сбор зачетом на допуск к исполнению обязанностей, который все участники сбора успешно сдали.-0-