В выходные в Беларуси потеплеет - по юго-востоку будет до плюс 16

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В выходные в Беларуси потеплеет, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В середине недели благодаря антициклону погода порадовала нас солнцем, но температурный фон был ниже климатической нормы, по ночам существенно подмораживало. Но погода меняется, и уже сегодня днем, начиная с юго-западных районов, территория Беларуси оказалась под влиянием фронтальных разделов. Фронты принесут осадки и теплый воздух с юго-запада Европы, так что температурный фон начнет повышаться", - проинформировали в Белгидромете.

В пятницу, 30 марта, атмосферные фронты обусловят на большей части территории республики осадки (мокрый снег, дождь). Ночью и утром местами ожидаются слабые туман и гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью составит от 1 градуса тепла по юго-западу до 9 мороза по северо-востоку страны. Температура днем будет от нуля до плюс 6, по юго-западу повысится до 7-11 градусов тепла.

В субботу, 31 марта, ночью в отдельных районах пройдут кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Днем под влиянием атмосферного фронта, смещающегося с Карпат, на большей части территории Беларуси пройдут дожди. Ночью и утром местами ожидается туман, слабый гололед, на дорогах гололедица. Температура воздуха ночью составит от минус 4 до плюс 2, днем будет 3-9 градусов тепла, по юго-западу страны воздух прогреется до 10-13 градусов.

В воскресенье, 1 апреля, территория Беларуси окажется под влиянием атмосферных фронтов от циклона с центром над востоком Польши. Ожидается теплая сырая погода. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах ожидаются сильные дожди. Днем по юго-востоку страны прогнозируется порывистый ветер. Температура воздуха ночью составит плюс 3-9 градусов, лишь по северо-востоку страны будет от минус 2 до плюс 2. Температура днем будет находиться в пределах от 6 градусов тепла по северу до 16 градусов по юго-востоку страны.

В понедельник, 2 апреля, погоду будет определять циклон, который переместится с территории Польши на Беларусь. И днем в тыл циклону начнет поступать более холодный воздух со Скандинавии. Ожидается неустойчивая с осадками в виде дождя и мокрого снега погода, ночью и утром в отдельных районах ожидаются сильные осадки. Во многих районах осадки будут сопровождаться сильным порывистым ветром. Температура воздуха в течение суток составит 2-8 градусов тепла.-0-

Прогноз погоды на неделю