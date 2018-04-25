В XХII Международной выставке "СМІ ў Беларусі" примут участие 50 экспонентов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В XХII Международной специализированной выставке "СМІ ў Беларусі", которая состоится 3-5 мая, примут участие 50 экспонентов. Об этом сообщила журналистам начальник информационно-аналитического управления Министерства информации Татьяна Хмель, передает корреспондент БЕЛТА.

О своем участии в выставке заявили 50 экспонентов, которые представят около 400 средств массовой информации из Беларуси, России, Украины, Казахстана, Латвии, Литвы, Польши, Китая, Турции и других стран. Экспозиционная площадь выставки составит 1 тыс. кв.м. Экспонентами станут также посольство КНР и посольство Турции. Участниками станут СМИ Костромской области, Ямало-Ненецкого автономного округа.

Открытие XХII Международной специализированной выставки "СМІ ў Беларусі" состоится 3 мая, а вечером этого же дня пройдет церемония награждения победителей XIV Национального конкурса печатных средств массовой информации "Золотая Литера".

Новшество нынешней выставки СМИ - День региональной прессы, он пройдет 4 мая. Региональная пресса играет в информационном пространстве важную роль, а читатель требователен к региональной прессе, отметила Татьяна Хмель.

Выставка "СМІ ў Беларусі" предложит насыщенную программу мероприятий, в том числе будут организованы совместные проекты СМИ. Среди наиболее интересных - круглый стол, посвященный Году малой родины в Беларуси, который организуют РИУ "Издательский дом "Звязда" совместно с "Настаўніцкай газетай".

В дни работы выставки пройдут презентации информационных и интернет-проектов, автограф-сессии, мастер-классы и другие мероприятия.

Особенностью нынешней выставки станет детская площадка, наибольшее число мероприятий для детей пройдет 5 мая. Этот день объявлен на выставке Днем детей и молодежи.

XХII Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" пройдет в выставочном комплексе по адресу пр. Победителей, 14.

Международная специализированная выставка "СМІ ў Беларусі" проводится ежегодно с 1997 года Министерством информации при поддержке Министерства иностранных дел, Минского горисполкома, РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо", других органов государственного управления, ведущих СМИ, общественных организаций.-0-