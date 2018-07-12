Ващенко: при работе с молодежью в сфере безопасности важно развивать международные связи

12 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Работа с молодежью - один из приоритетов деятельности МЧС, в которой очень важно развивать международные связи на уровне республики и отдельных ведомств. Об этом заявил сегодня журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Владимир Ващенко на церемонии открытия ХVI Международного слета юных спасателей-пожарных в Гомельском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

По мнению министра, возможность общения детей из разных стран и обмен опытом в сфере безопасности - залог успешного международного сотрудничества в будущем.

При построении на плацу в специализированном лицее при Университете гражданской защиты МЧС Владимир Ващенко лично приветствовал каждую команду участников слета. В нынешнем году он собрал юных спасателей-пожарных из 13 государств. Чтобы заявить о себе на международном уровне, девушки и парни из Азербайджана, Армении, Болгарии, Грузии, Германии, Италии, Казахстана, Латвии, Польши, России, Сербии и Украины прошли региональные и республиканские отборы у себя на родине.

Беларусь представляет команда из столицы - победители XX Республиканского слета юных спасателей. После многолетнего перерыва к соревнованию присоединились ребята из Германии. В четвертый раз привозит своих подопечных Эджидио Локана из Италии. "Всегда ждем это время, чтобы вернуться в Беларусь. Она стала для нас вторым домом - здесь все приятно и знакомо", - сказал руководитель команды. Девичий состав заявлен от Польши. Девушки намерены показать свой уровень подготовки и стремление к победе. Россию представляют ребята из Санкт-Петербурга и Нягани.

В Год малой родины в Беларуси участников познакомили с историей и традициями Гомельской области. В импровизированной исторической аллее гостей встречали ожившие скульптуры княгини Ирины Паскевич и ее супруга Федора Ивановича. Свои умения показали ремесленники и шаржисты. Сами участники слета проявят свои таланты уже завтра.

В программе молодежного форума юных спасателей семь конкурсов, а также мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности. В ближайшие дни командам предстоит создать и презентовать свою "Визитную карточку", пройти "Пожарную эстафету", издать актуальный выпуск Newspaper - Billboard. Также пройдут соревнования по оказанию первой помощи, прохождению туристической полосы, "Спортландия" и "Сводные полевые учения". Ребят ожидают экскурсии, дискотеки, костры дружбы.

"Наши ребята также участвуют в подобных мероприятиях в других странах. Недавно команда вернулась из Азербайджана. Побывала также в Латвии, Великобритании, США, России, Украине. Это отличная возможность продемонстрировать свои навыки, знания, умения и подготовку и, конечно, представить нашу прекрасную страну", - подчеркнул Владимир Ващенко.-0-