Ващенко: расхлябанность и бесхозяйственность - главная причина нарушений противопожарных требований

26 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Расхлябанность и бесхозяйственность - главная причина нарушений противопожарных требований. Об этом сегодня во время доклада Президенту Беларуси Александру Лукашенко о состоянии дел в этой сфере заявил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр рассказал, что по поручению главы государства было проверено около 7 тыс. объектов с массовым пребыванием людей. "На 82% выявлены нарушения противопожарных требований режимного характера, для устранения которых не требуется значительных материальных затрат. Главная причина такого положения дел не отсутствие средств, а расхлябанность и бесхозяйственность", - отметил руководитель ведомства.

По словам Владимира Ващенко, ведется работа по устранению выявленных недостатков, приняты жесткие меры.

Министр подчеркнул, что на законодательном уровне созданы все условия для обеспечения пожарной безопасности на высоком уровне и дальнейшего снижения гибели людей. "Однако качество реализации законов и других нормативно-правовых актов, где четко определены требования безопасности, обязанности и ответственность руководителей, оставляет желать лучшего. Все пожары в жилом фонде, на предприятиях и организациях происходят не из-за отсутствия дорогостоящих инженерно-технических решений, а из-за безответственного отношения граждан к собственной безопасности, невыполнения руководителями предприятий, должностными лицами своих обязанностей по обеспечению здоровых и безопасных условий труда", - сказал Владимир Ващенко.

К пожарам приводит захламленность территорий мусором, неправильная эксплуатация оборудования, несвоевременная очистка рабочих мест и строительных конструкций от горючих отложений, наличие источников зажигания - курение в неустановленных местах, использование открытого огня, несоблюдение противопожарных требований при проведении сварочных работ, эксплуатации электрооборудования.

Большой резерв министр видит в обучении и проведении противопожарных инструктажей. "Зачастую это делается формально, и работники предприятий не владеют элементарными навыками действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации", - констатировал он.-0-