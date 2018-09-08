Великий и могучий: тест БЕЛТА на знание русского языка

Мобильная версия
Рус
Бел
Eng
Deu
Esp
中文
Погода
Курсы
Гороскоп
ТВ-гид
Фотохроника
ПРОЕКТЫ
7 дней
Экономика Беларуси
Беларуская Думка
Атомная энергетика
Плакаты БелТА
Репортажи
Видео
Парад в День Независимости-2018
Минск и минчане
ГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
8 сентября 2018, Сб
+24°C
EUR
2.4894
USD
2.1389
RUB
3.1012
Празднование Дня города в столице
Европейские игры - 2019
К 100-летию БЕЛТА: "Навiны складаюць гiсторыю"
Меню
Президент
От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса
Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией
Лукашенко поручил Носкевичу взять на особый контроль проверку по факту смерти ребенка в Ганцевичах
Госнаград Беларуси удостоены 120 представителей различных сфер
Новые меры по решению проблемы пустующих и ветхих домов приняты в Беларуси
Политика
Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол
Дипломаты Беларуси и Судана выступили за придание большей динамики двусторонним отношениям
Маринич вручил верительные грамоты Президенту Узбекистана
Взаимодействие Беларуси с ЕС обсуждалось на межмидовских консультациях в Берлине
Бизнес-круги Республики Корея ознакомились с инвестиционным климатом Беларуси
Экономика
Минсельхозпрод и Россельхознадзор договорились сверить объемы поставок белорусской молочки
Беларусь уделяет приоритетное внимание вопросам цифровизации экономики - Купчина
МНС принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП
Обновленная подстанция "Подлесная" повысит надежность минской энергосистемы
Беларусь для России остается четвертым торговым партнером в мире и первым в СНГ
Общество
Европейские голодные игры" - новый формат "Битвы колбасок" от сети АЗС "А-100"
Минэнерго пояснило изменения в порядке оплаты электричества и газа
Школьники всех областных центров Беларуси смогут посетить выставку "Вселенная интернета"
Беларусь претендует на звание лучшей страны для агротуризма в конкурсе National Geographic
В Беловежской пуще восстанавливают популяцию редчайшего растения - астранции большой
Празднование Дня города в столице
Регионы
Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"
Лида широко отметит 695-летие: в программе яркий фестиваль, рыцарский турнир
Еще один детский сад и общежитие для медиков открыли в Минске к Дню города
Центр трудовой реабилитации инвалидов открылся в Лепеле
Скидель отметит 8 сентября 510-летие
Происшествия
Автобус и мотоцикл столкнулись в Минске
В Минске пьяный мужчина ошибся адресом и влез в чужую квартиру
Сбежавшие из спецучилища в Могилеве подростки направились в Смоленскую область
Витебчанину дали 9 лет за нападение с ножом на пенсионерку
В Борисове мужчина обокрал воспитателя детсада
Технологии
Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык
БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году
Международный форум, посвященный облачным технологиям, пройдет в Минске
Крупнейшая в мире ветряная электростанция построена в Англии
Виртуальное путешествие можно будет совершить по Августовскому каналу
В мире
В Турции автобус съехал в кювет, 6 человек погибли
В ЕС создают новую систему проверки туристов
Один человек погиб, двое пострадали во время землетрясения в Иране
Российский туроператор Danko прекращает свою деятельность
ФОТОФАКТ: III Всемирные игры кочевников проходят в Кыргызстане
Культура
Минск был и остается для меня единственным местом для творчества - Виктор Альшевский
Фестиваль "Классика у ратуши" собрал в Витебске сотни зрителей
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Гомеле открылась персональная выставка Владимира Прокопцова
Составлен рейтинг самых лучших в мире музеев за 2018 год
Портреты знаменитых деятелей Беларуси можно увидеть на выставке в историческом музее
Спорт
Хоккеисты "Динамо-Минск" потерпели третье поражение со старта сезона в КХЛ
Национальная сборная Беларуси по футболу будет ездить на автобусе c ливреей World of Tanks
Сборная Беларуси по пляжному футболу обыграла Украину в суперфинале Евролиги
Марадона будет совмещать должности в Бресте и Мехико
Новым президентом Международного союза биатлонистов избран швед Олле Далин
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
Ученые нашли способ "озеленить" Сахару
Forbes назвал самую богатую семью России
"Золотого льва святого Марка" получил на Венецианском кинофестивале Дэвид Кроненберг
Футболист английского клуба опоздал на тренировку на 72 дня
Тесты
Репортажи
Темы
Искать везде
Искать везде
Фото
Видео
Инфографика
За весь период
За весь период
За день
За неделю
За месяц
За год
Главное
Лукашенко оценивает потенциал товарооборота между Беларусью и Ираном в $1 млрд
Президент
Румас рассчитывает на разрешение трудностей с входом белорусских предприятий на рынок Китая
Экономика
Праздничные гуляния в Минске в День города развернутся на 20 площадках
Регионы
Минэнерго пояснило изменения в порядке оплаты электричества и газа
Общество
Золотовалютные резервы Беларуси выросли до $7,2 млрд
Экономика
Лента новостей
В Турции автобус съехал в кювет, 6 человек погибли
09:52
В мире
БРСМ приглашает на Minsk birthday party в парк экстремальных видов спорта
09:39
Общество
Католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
09:23
Общество
Более 600 магазинов и ресторанов задействуют в выездной торговле в Минске на День города
09:18
Регионы
Фейерверк в Минске можно будет увидеть на двух площадках
09:09
Регионы
Великий и могучий: тест БЕЛТА на знание русского языка
09:00
Общество
Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией
08:58
Президент
Лида широко отметит 695-летие: в программе яркий фестиваль, рыцарский турнир
08:48
Регионы
Соревнования по лыжероллерам и роллер-марафону проведут в Минске
08:41
Спорт
Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
08:39
Калейдоскоп
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии
08:36
Общество
Праздничные гуляния в Минске в День города развернутся на 20 площадках
08:34
Регионы
Картина дня: потенциал товарооборота с Ираном, как готовят лучших танкистов и футбольный робот-талисман Ваяр
08:30
Общество
Борис Джонсон объявил о разводе с женой
00:46
Калейдоскоп
В США умер рэпер Мак Миллер
00:18
В мире
Страницы Корана с пометками Льва Толстого представили в Казани
23:47
Калейдоскоп
Пол Маккартни выпустил семнадцатый сольный альбом
23:16
Калейдоскоп
В ЕС создают новую систему проверки туристов
22:44
В мире
Один человек погиб и 11 пострадали в результате протестов в иракском городе Басре
22:14
В мире
Конкурс "Студент года Союзного государства" впервые пройдет в 2019 году
21:56
Общество
Все новости
Темы
Фестиваль H.O.G. Rally Minsk 2018
Празднование Дня города в столице
Кадровые решения Президента
Улучшение условий ведения бизнеса
Поставки белорусского продовольствия в Россию
Прямые телефонные линии власти с населением
Все темы
Великий и могучий: тест БЕЛТА на знание русского языка
Общество
08.09.2018 | 09:00
Фото из архива
Присоединяйтесь к нашему каналу
и сообществу
Теги
образование
Поделиться:
Версия для печати
Новости рубрики Общество
БРСМ приглашает на Minsk birthday party в парк экстремальных видов спорта
09:39
Католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
09:23
Великий и могучий: тест БЕЛТА на знание русского языка
09:00
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии
08:36
Картина дня: потенциал товарооборота с Ираном, как готовят лучших танкистов и футбольный робот-талисман Ваяр
08:30
Конкурс "Студент года Союзного государства" впервые пройдет в 2019 году
21:56
НАН Беларуси и Алферовский фонд объявили конкурс для молодых ученых
21:49
Занятия для всей семьи и выставка-ярмарка ожидают посетителей православного фестиваля "Радость"
20:49
Чемпионат Европы среди вабильщиков оленя в 2019 году пройдет в Беларуси
19:35
К списку
Çàãðóçêà...
Топ-новости
Соревнования по лыжероллерам и роллер-марафону проведут в Минске
Картина дня: потенциал товарооборота с Ираном, как готовят лучших танкистов и футбольный робот-талисман Ваяр
Великий и могучий: тест БЕЛТА на знание русского языка
Фестиваль H.O.G. Rally Minsk соберет друзей со всего света
Фейерверк в Минске можно будет увидеть на двух площадках
Католики празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии
Минсельхозпрод и Россельхознадзор договорились сверить объемы поставок белорусской молочки
Движение по пр.Победителей в Минске 8 сентября будет ограничено
Как туристу защитить свои права - отвечает адвокат
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
+23..+25°C
+15..+17°C
Подробнее погода на 6 дней
МЧС предупреждает
Новости компаний
Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-июле увеличили объемы производства продукции на 17,1%
Суд открыл конкурсное производство в отношении Дрогичинского трактороремонтного завода
БМЗ в январе-июле нарастил экспорт на 35%
Экономический суд Брестской области возбудил дело о банкротстве ОАО "Желдорсервис"
"Бобруйскагромаш" открыл сборочное производство в Египте
Срок санации ОАО "Теплоприбор" продлен до 28 сентября 2023 года
Срок санации завода "Строммашина" в Могилеве продлен на 5 лет
Процедура банкротства Глубокского райпо будет проведена в упрощенном порядке
Крупский завод переработал первые 10 тыс. т использованных масел
Барановичский молочный комбинат отгрузил первую партию продукции в Китай
Курсы валют
Нацбанк
Лучшие курсы
Покупка
Продажа
EUR
2.4894 BYN
2.485 BYN
2.499 BYN
USD
2.1389 BYN
2.142 BYN
2.15 BYN
RUB
3.1012 BYN
3.08 BYN
3.104 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка
Лучшие курсы
ТВ программа
<!--LiveInternet counter--><script type="text/javascript"><!-- new Image().src = "//counter.yadro.ru/hit?r"+ escape(document.referrer)+((typeof(screen)=="undefined")?"": ";s"+screen.width+"*"+screen.height+"*"+(screen.colorDepth? screen.colorDepth:screen.pixelDepth))+";u"+escape(document.URL)+ ";h"+escape(document.title.substring(0,80))+ ";"+Math.random();//--></script><!--/LiveInternet-->
Гороскоп
Ежемесячный гороскоп
Видео
Школьники привезли арбузы и картофель с президентского поля в дом-интернат
Все видео
Фотоновости
Школьники привезли арбузы и картофель с президентского поля в дом-интернат
Все фото
Инфографика
Минский полумарафон - 2018
9 сентября в Минске пройдет масштабное мероприятие - четвертый Минский полумарафон. Участники - около 35 тыс. человек - профессиональные бегуны и любители.
Вся инфографика
Президент
От ситуации в экономике до футбола - Лукашенко принял с докладом Румаса
Лукашенко: Беларусь заинтересована в активизации межгосударственного диалога с Македонией
Александр Субботин освобожден от должности помощника Президента - инспектора по Витебской области
Политика
Иран заинтересован в развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью - посол
Дипломаты Беларуси и Судана выступили за придание большей динамики двусторонним отношениям
Беларуси и Ирану нужно разработать дорожную карту межпарламентского сотрудничества - Андрейченко
Экономика
Минсельхозпрод и Россельхознадзор договорились сверить объемы поставок белорусской молочки
Беларусь уделяет приоритетное внимание вопросам цифровизации экономики - Купчина
МНС принимает предложения по упрощению порядка ведения учета доходов и расходов для ИП
Происшествия
Автобус и мотоцикл столкнулись в Минске
В Минске пьяный мужчина ошибся адресом и влез в чужую квартиру
Гомельский облсуд ужесточил наказание таксисту за смертельное ДТП
Регионы
Афиша выходного дня: День рождения Минска, танковый фестиваль и праздник дружбы "Италия-Беларусь"
Более 600 магазинов и ресторанов задействуют в выездной торговле в Минске на День города
Фейерверк в Минске можно будет увидеть на двух площадках
Аналитика
Мнения
Комментарии
Интервью
Колумнисты
Все мнения
Мнения
Вадим Николаев
Партнерство Беларуси и России в АПК обеспечит продбезопасность СГ
Мнения
Анатолий Исаченко
При работе с личными проблемами граждан важно учитывать мнение всех сторон
Мнения
Игорь Жук
Вовлечение в оборот ветхих и пустующих домов станет менее затратным для местных властей
Мнения
Раиса Сидоренко
Дополнительное образование заряжает детей энергией и позитивом
Мнения
Сергей Килин
Космический конгресс откроет новые возможности для участия Беларуси в международных проектах
Все комментарии
Комментарии
Антонина Торбина
Покупка пустующих и ветхих домов станет доступнее
Комментарии
В школу с букетом добра
Комментарии
Дмитрий Чеснов
Первый раз - в детский сад, или Как помочь ребенку адаптироваться
Комментарии
Владимир Подкопаев
Беларусь в сентябре примет космонавтов со всего мира
Комментарии
Алексей Сазонов
Год культуры на пространстве СНГ
Все интервью
Интервью
Александр Шевелев
Лауреат премии Ленинского комсомола о 40-летней работе на МАЗе
Интервью
Дмитрий Воронюк
О ребрендинге БРСМ, знаковых проектах и новых подходах в работе с молодежью
Интервью
Дарья Жук
В реальность выдвижения на "Оскар" своего фильма "Хрусталь" поверила не сразу
Интервью
Олег Руммо
О трендах мировой хирургии, обучении коллег из регионов и важности внешнего аудита
Интервью
Александр Демидов
Гендиректор "Нафтана" о масштабной модернизации, корпоративной культуре и охране окружающей среды
Колумнисты. Все
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Недорого, но не бесплатно
Колумнисты
Ольга Костюкевич
"Мыш кродёться", или Несколько слов о грамотности
Колумнисты
Ольга Костюкевич
Форменное безобразие
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Главная привилегия – служба Отечеству
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Кому - история, кому - пиар
Мнения
Вадим Николаев
Партнерство Беларуси и России в АПК обеспечит продбезопасность СГ
Мнения
Анатолий Исаченко
При работе с личными проблемами граждан важно учитывать мнение всех сторон
Колумнисты
Дмитрий Шамко
Недорого, но не бесплатно
Мнения
Сергей Килин
Космический конгресс откроет новые возможности для участия Беларуси в международных проектах
Комментарии
Владимир Подкопаев
Беларусь в сентябре примет космонавтов со всего мира
Спорт
Хоккеисты "Динамо-Минск" потерпели третье поражение со старта сезона в КХЛ
Соревнования по лыжероллерам и роллер-марафону проведут в Минске
Дирекция II Европейских игр приглашает на "Звездную регату" и интерактив со спортсменами
Технологии
Новая функция Viber: теперь сообщения можно переводить на любой язык
БГУ планирует запустить наноспутник в 2018 году
Международный форум, посвященный облачным технологиям, пройдет в Минске
Культура
Минск был и остается для меня единственным местом для творчества - Виктор Альшевский
Фестиваль "Классика у ратуши" собрал в Витебске сотни зрителей
Умер голливудский актер Берт Рейнолдс
В мире
В Турции автобус съехал в кювет, 6 человек погибли
В США умер рэпер Мак Миллер
В ЕС создают новую систему проверки туристов
Калейдоскоп
Гороскоп на неделю с 10 по 16 сентября
Борис Джонсон объявил о разводе с женой
Страницы Корана с пометками Льва Толстого представили в Казани
Пресс-центр
Онлайн-конференция
Брифинг
Круглый стол
Пресс-конференция
Все онлайн конференции
Онлайн-конференция
Наталья Смирнова,
Лилия Кузнецова,
Клавдия Винокур
7 сентября
Как помочь ребенку адаптироваться к школе. Прямая линия газеты "7 дней"
Онлайн-конференция
Иван Вежновец,
Ольга Королькова
21 августа
О работе МАРТ по пресечению нарушений антимонопольного законодательства
Онлайн-конференция
Павел Жуковский
15 августа
Что изменится в системе государственных закупок
Онлайн-конференция
Артем Юшкевич
3 августа
Либерализация условий ведения бизнеса в строительстве
Онлайн-конференция
Александр Сабодин
26 июля
Инвестиции на рынке Форекс: как приумножить капитал
Все брифинги
Брифинг
Игорь Фисенко,
Андрей Молчан,
Дмитрий Калистратов,
Вадим Заборонок,
Кузьма Лесняк,
Филипп Гулый
25 июля
Об увеличении срока безвизового пребывания для иностранцев в Беларуси
Брифинг
Ольга Луговская,
Олег Соболев,
Юлианна Крюк
10 июля
Партнерская проверка результатов стресс-тестов Белорусской АЭС и дальнейшие шаги
Брифинг
Олег Токун,
Жанна Попучеева
27 апреля
О порядке оплаты услуг ЖКУ не занятыми в экономике трудоспособными гражданами
Брифинг
Ольга Илюкевич
6 апреля
О новых подходах к кредитованию физических и юридических лиц
Брифинг
Андрей Лобович
6 апреля
О применении новых положений и реализации норм декрета №1
Все круглые столы
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Круглый стол
Виталий Грицевич,
Филипп Гулый,
Юлия Куцер,
Людмила Кулак
17 августа
Что и почему нужно менять в законодательстве о туризме
Круглый стол
Геннадий Давыдько,
Александр Коваленя,
Вячеслав Данилович,
Вадим Лакиза,
Владимир Мельник,
Константин Баландин,
Валентин Стариченок
14 августа
"История белорусской государственности. Концепция Института истории НАН Беларуси"
Круглый стол
Александр Горваль,
Дмитрий Гуриненко,
Александр Авраменко,
Виктор Агеев
13 июня
Жилье для многодетных и нуждающихся: как решается вопрос?
Круглый стол
Александр Занимон,
Андрей Рыбак,
Денис Капский,
Юрий Важник
18 мая
Как повысить безопасность на дорогах? Обсуждаем изменения в Закон о дорожном движении
Все пресс-конференции
Пресс-конференция
Павел Лис,
Рашед Сарвар,
Владимир Карпович
7 сентября
Открытие интерактивной выставки "Вселенная интернета" в Национальной библиотеке Беларуси
Пресс-конференция
Владимир Колтович,
Артур Карпович,
Андрей Картун,
Иван Вежновец,
Татьяна Парейко
5 сентября
МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу
Пресс-конференция
Марина Суворова,
Александра Петрова
22 августа
Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси
Пресс-конференция
Ольга Королькова,
Татьяна Парейко
30 июля
Новый антимонопольный закон: подробности
Пресс-конференция
18 июля
Международный турнир FEI и чемпионат Беларуси по конному троеборью
Пресс-центр
Пресс-конференция
Павел Лис,
Рашед Сарвар,
Владимир Карпович
7 сентября
Открытие интерактивной выставки "Вселенная интернета" в Национальной библиотеке Беларуси
Онлайн-конференция
Наталья Смирнова,
Лилия Кузнецова,
Клавдия Винокур
7 сентября
Как помочь ребенку адаптироваться к школе. Прямая линия газеты "7 дней"
Пресс-конференция
Владимир Колтович,
Артур Карпович,
Андрей Картун,
Иван Вежновец,
Татьяна Парейко
5 сентября
МАРТ: итоги работы и задачи на перспективу
Круглый стол
Ольга Маршалко,
Дмитрий Шевцов,
Дмитрий Чередниченко,
Валерия Сокольчик,
Наталья Поляк,
Дмитрий Гаврукович
30 августа
Медицинская этика. Теория и практика
Пресс-конференция
Марина Суворова,
Александра Петрова
22 августа
Новый учебный сезон в учреждениях профессионального образования Беларуси
Газета 7 дней
Белорусский след на звездном небе
Недорого, но не бесплатно
Лев Данилкин: «Моя версия Ленина»
На сайт
Экономика Беларуси
Банкинг без банков. Анна Кот
Инновационная активность. Татьяна Власовец
Ростки зеленой экономики. Снежана Михайловская
На сайт
Беларуская Думка
Сергей КИЛИН. Беларусь созидает космическое будущее
Сергей ГОЛОВКО. Узы музейного партнерства
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Карт-бланш здоровья и долголетия
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг.
Гиперссылка на источник обязательна.
Условия использования материалов
.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия