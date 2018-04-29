Велопробег Bike4SDGs в Беловежской пуще стал лучшим завершением моей миссии в Беларуси - Самарасинха

29 апреля, Каменецкий район /Светлана Вечорко - БЕЛТА/. Велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития (ЦУР) стал завершающим мероприятием в миссии постоянного координатора ООН/ ПРООН в Беларуси Санака Самарасинха. Об этом он сообщил сегодня во время церемонии старта финального заезда велопробега в Беловежской пуще, передает корреспондент БЕЛТА.

"Завтра мой последний день в должности постоянного координатора ООН/ПРООН в Беларуси. Здесь я отработал пять с половиной лет. Думаю, вот такой день, как этот, - самое лучшее завершение миссии в вашей стране. Это идеальное место, идеальная погода и идеальные люди", - сказал Санака Самарасинха.

Позже, общаясь с журналистами, он признался, что удовлетворен своей работой в Беларуси. "Конечно, предстоит проделать еще много и продолжить начатые инициативы. Главное, что я оставляю после себя, это вдохновение. Мы знаем, что вы, белорусы, прекрасно можете справиться со всеми вопросами и без иностранной поддержки. Но мы будем рады, если сможем вам как-то помочь и вдохновить", - отметил представитель ПРООН.

Он поблагодарил всех причастных к проведению велопробега в поддержку ЦУР. "Каждую минуту, каждый километр мы чувствовали невероятные поддержку и гостеприимство. Это касается и представителей органов государственного управления, и каждого человека, кого мы встречали", - сказал он.

В Беловежской пуще сегодня финишировал волонтерский велопробег Bike4SDGs в поддержку Целей устойчивого развития. Организатором мероприятия является Программа развития ООН в партнерстве с Гродненским и Брестским облисполкомами, велосообществами, управлением делами Президента. Bike4SDGs стартовал в Гродно 24 апреля. За 6 дней пути основная группа участников акции преодолела почти 300 км.

В финальном заезде протяженностью 21 км приняли участие около 400 человек.-0-