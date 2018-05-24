24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вещание телепрограммы "Нано ТВ" прекращается из-за нарушения законодательства о рекламе, сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Проведенный совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь анализ контента телепрограммы "Нано ТВ" выявил, что в нем содержатся ненадлежащая реклама, а также отдельные телепередачи, нарушающие требования Закона Республики Беларусь от 10 мая 2007 года "О рекламе", рассказали в ведомстве.

"В частности, абзаца десятого пункта 10 статьи 10 закона, согласно которому не допускается реклама работ, услуг (деятельности) гипнотизеров, экстрасенсов, гадалок, спиритов, астрологов, колдунов, прорицателей, иных лиц, объявляющих себя или считающихся способными предсказывать события, воздействовать на людей, духовный мир, имущество, окружающую среду путем использования сверхъестественных способностей или сил, а также услуг по обучению указанной деятельности; абзаца второго пункта 2 статьи 15 закона, согласно которому запрещается реклама лекарственных средств, не зарегистрированных в Республике Беларусь в порядке, установленном законодательством и иные нарушения", - говорится в сообщении.

По статье 20 Закона Республики Беларусь от 17 июля 2008 года "О средствах массовой информации" размещение (распространение) рекламы в средствах массовой информации осуществляется в соответствии с законодательством республики о рекламе.

Действие разрешения на распространение продукции иностранного средства массовой информации прекращается в случае несоответствия продукции иностранного средства массовой информации требованиям, предусмотренным для выдачи разрешения.

Учитывая выявленные в деятельности телепрограммы нарушения законодательства о рекламе, Министерство информации приняло решение о признании утратившим силу разрешения на распространение телепрограммы "Нано ТВ".

Оно вступает в силу 1 июня нынешнего года.

Распространителям телепрограммы "Нано ТВ" на территории Беларуси необходимо в срок до 1 июня принять меры по реализации принятого Мининформом решения, отметили в ведомстве.-0-