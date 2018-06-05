Входящий в состав второй МКАД участок автодороги Р80 станет четырехполосным в 2019 году

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Реконструкция участка автодороги Р80, который входит в состав второй кольцевой автодороги, по параметрам первой категории будет завершена в 2019 году, сообщил в интервью корреспонденту БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак.

Таким образом, вся вторая кольцевая автодорога вокруг Минска станет четырехполосной. Министр пояснил, что важность проекта заключается в том, что этот участок самый грузонапряженный на второй МКАД. По нему двигаются транспортные средства из России в страны Балтии. Реконструкция данного участка по параметрам дороги первой категории устранит "узкое горло". "Этот объект нужно будет ввести в следующем году", - сказал он.

Сейчас вторая кольцевая автодорога по объему трафика находится на уровне дорог из Минска в областные центры. Есть периоды максимальной загрузки по определенным дням недели и периодам года. По данным дорожно-измерительных станций, которые расположены на этой дороге, интенсивность движения в первые два года достигла 4,5 тыс. автомобилей в сутки.

"Представьте, что эти фуры попадают на первую кольцевую, особенно в период наибольшей концентрации транспорта, часы пик, - продолжил Анатолий Сивак. - Тот максимум, который достигла МКАД, приведет к тому, что Мингорисполком постепенно придет к запрету движения грузового и транзитного транспорта. Если не полностью, то в период максимального трафика". Кстати, Минтранс официально направлял в мэрию свои предложения по этому поводу. В то же время он отметил, что к этому вопросу надо подходить комплексно, поскольку транспорт может уйти не на вторую кольцевую, а в город.

Как сообщалось, кредитное соглашение по проекту реконструкции "Автомобильная дорога Р80 Слобода-Паперня, км 0,000 - км 14,770" подписано между Беларусью и Европейским банком реконструкции и развития. Привлечение данного займа позволит выполнить реконструкцию участка автодороги Р80 по параметрам первой категории, которая является завершающим этапом строительства второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска.

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-