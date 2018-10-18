18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Витебск первым в Беларуси включен в Глобальную сеть обучающихся городов ЮНЕСКО. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на торжественном мероприятии по этому случаю, передает корреспондент БЕЛТА.

"Принято важное решение о включении первого белорусского города - Витебска - в Глобальную сеть ЮНЕСКО городов, которые обучаются, - сказал Олег Кравченко. - Это признание тех усилий и результатов, которых добился Витебск в процессе обеспечения постоянного обучения населения, что ведет к выполнению одной из важных Целей устойчивого развития (четвертой, касающейся качественного образования. - Прим. БЕЛТА)".

По словам заместителя министра, включение Витебска в Глобальную сеть будет способствовать развитию "творческой" экономики города. "Мы надеемся, что другие белорусские города также последуют его примеру. Надеемся, что в обозримом будущем (около года) увидим дополнительные примеры вступления в эту авторитетную, престижную сеть ЮНЕСКО", - сказал Олег Кравченко.

Глобальная сеть обучающихся городов ЮНЕСКО была создана, чтобы поощрять их развитие. Такие города и сообщества участвуют в международном диалоге по вопросам политики, экспериментальных исследований, наращивания потенциала и взаимного обмена опытом, эффективно используя методики обучающихся городов для обеспечения доступа своих жителей к обучению на протяжении всей жизни. Сеть действует под эгидой Института ЮНЕСКО по обучению на протяжении всей жизни (Гамбург, Германия) и объединяет города более чем из 50 стран мира. Среди стран - соседей Беларуси обучающиеся города есть в России, Латвии, Литве и Украине.-0-