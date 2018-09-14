Визажист, маляр, соцработник - каким профессиям будут обучаться старшеклассники на уроках труда

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определен перечень профессий рабочих (служащих), по которым будут обучаться старшеклассники на уроках труда. Такая информация размещена на сайте Минобразования, сообщает БЕЛТА.

Список профессий рабочих включает 86 позиций. Среди них бетонщик (присваиваемый разряд 3), визажист (четвертый разряд), вязальщица (второй разряд), гончар (третий разряд), кассир торгового зала (четвертый разряд), кондитер (второй разряд), маляр (второй разряд), официант (третий разряд), столяр (второй разряд), швея (второй разряд). Профессий служащих 8: агент, агент по туризму, агент рекламный, делопроизводитель, машинистка, помощник воспитателя, секретарь и социальный работник.

Перечень профессий рабочих (служащих) для организации образовательного процесса по трудовому обучению разработан с учетом Перечня профессий для подготовки рабочих, утвержденного постановлением Министерства образования и Министерства труда и социальной защиты Беларуси от 30 января № 7/14, а также предложений структурных подразделений областных (Минского городского) исполнительных комитетов.

Тематический план по трудовому обучению, согласно которому реализуется образовательная программа профподготовки рабочих (служащих) для учащихся 10(11) классов включает в себя теоретическое и производственное обучение, а также квалификационный экзамен. Сроки проведения каждого этапа определяются учреждением образования (организацией), так же как и перечень необходимых лабораторий, кабинетов, мастерских и других учебных объектов.

С нового учебного года в 10-х классах появились уроки труда, на которых старшеклассники стали получать профессиональные навыки, осваивая образовательную программу профподготовки рабочих (служащих) в объеме 6 часов в неделю. Раньше изучение предмета "Трудовое обучение" завершалось в 9-м классе.-0-